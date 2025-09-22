Công nhân bị máy xúc va trúng tử vong tại dự án metro

TP HCMNgười đàn ông 61 tuổi bị xe cuốc (máy xúc) va trúng, tử vong, khi cùng nhóm công nhân tái lập mặt đường thuộc dự án metro Bến Thành - Tham Lương, sáng 22/9.

Tai nạn xảy ra tại gói thầu di dời, tái lập công trình hạ tầng đoạn gần giao lộ Xuân Hồng - Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất (quận Tân Bình cũ). Khi nhóm người đang san ủi, xe cuốc đã va trúng đầu một công nhân. Nhà thầu liên hệ cấp cứu 115, nhưng sau 20 phút nạn nhân không qua khỏi.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM cho biết sự cố do điểm mù của xe cuốc khiến tài xế không nhìn thấy. Nhà thầu đã gặp gỡ, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng.

Metro Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, vốn gần 47.900 tỷ đồng, kết nối trung tâm TP HCM với cửa ngõ Tây Bắc, là tuyến metro thứ hai của thành phố. Hiện công tác di dời đang được đẩy nhanh để chuẩn bị mặt bằng khởi công các gói thầu chính của dự án vào cuối năm nay.

