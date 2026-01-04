Công nhân bị cọc sắt đè chết khi xây cao tốc TP HCM - Long Thành

Đồng NaiTrong quá trình thi công dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành, nam công nhân bị cọc sắt rơi trúng tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Chiều 4/1, nhóm công nhân thi công sửa chữa các trụ cọc sắt phục vụ dự án cao tốc TP HCM - Long Thành mở rộng qua khu vực ấp Cầu Xéo, xã Long Thành.

Lúc này nam công nhân 33 tuổi quê Cà Mau đứng dưới trụ bị cọc sắt lớn nặng hàng chục tấn rơi từ trên cao xuống đè trúng. Nhiều người dùng máy nâng cọc sắt để đưa nạn nhân ra ngoài nhưng nam công nhân đã tử vong. Hiện trường được phong tỏa để phục vụ điều tra.

Sau 10 năm khai thác, cao tốc TP HCM - Long Thành đã quá tải, thường xuyên ùn tắc. Dự án mở rộng đường lên 8-10 làn khởi công ngày 19/8/2025 với kinh phí hơn 16.300 tỷ đồng. Phạm vi nâng cấp dài gần 22 km, từ nút giao Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Phước Tuấn