Công nghiệp ôtô Trung Quốc tăng lợi nhuận trong năm 2025

Tổng sản lượng của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc trong 2025 đạt 34,78 triệu xe, tăng 10% so với 2024, với tỷ suất lợi nhuận đạt 4,1%.

Tổng doanh thu của ngành trong năm đạt 11.179,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.600 tỷ USD), tăng 7,1% so với năm trước, theo ông Cui Dongshu, tổng thư ký Hiệp hội ôtô con Trung Quốc (CPCA). Chi phí hàng hóa bán ra của toàn ngành đạt tổng cộng 9.849,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,41 nghìn tỷ USD), dẫn đến tổng lợi nhuận ngành đạt 461 tỷ nhân dân tệ (khoảng 65,9 tỷ USD), tăng 0,6% so với năm 2024. Dựa trên những con số này, tỷ suất lợi nhuận chung của ngành là 4,1%.

Một số nhà sản xuất ôtô lớn của Trung Quốc đóng góp vào tổng sản lượng hàng năm. BYD bán được 4.602.436 xe, Geely báo cáo 3.024.567 chiếc, Chery bán được 2.631.381 chiếc và Great Wall Motor giao 1.323.672 xe trong năm 2025.

BYD đóng góp nhiều nhất trong tổng sản lượng ôtô hàng năm tại Trung Quốc. Ảnh: Xiansheng Digital

Các nhà sản xuất mới cũng đóng góp vào tổng số, với Leapmotor giao 596.555 chiếc, XPeng Motors 429.445 chiếc, Li Auto 406.343 chiếc, Nio 326.028 chiếc và Xiaomi Auto vượt quá 400.000 chiếc. Những con số này được bao gồm trong tổng sản lượng và doanh thu của ngành.

Dữ liệu từ một báo cáo trước đó của CarNewsChina cho thấy các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã mở rộng phạm vi bán hàng toàn cầu vào năm 2025 thông qua việc tăng khối lượng xuất khẩu. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) dự báo xuất khẩu xe sản xuất tại Trung Quốc có thể vượt quá 6,8 triệu chiếc trong cả năm 2025, tăng từ 5,86 triệu chiếc vào năm 2024 và đóng góp vào tổng sản lượng của ngành.

Ngoài ra, dữ liệu từ CPCA cho thấy Trung Quốc đã xuất khẩu 8,32 triệu xe vào năm 2025, với ba thị trường điểm đến hàng đầu là Mexico (khoảng 625.187 chiếc), Nga (khoảng 582.738 chiếc) và UAE (khoảng 571.937 chiếc).

Kết quả hoạt động trong tháng 12/2025 khác với kết quả cả năm. Trong tháng này, tổng doanh thu của ngành công nghiệp ôtô đạt 1.157,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 165,7 tỷ USD), giảm 0,8% so với tháng 12/2024. Chi phí tăng 0,8% lên 1.009,3 tỷ nhân dân tệ (khoảng 144,4 tỷ USD). Lợi nhuận tháng 12 đạt 20,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,0 tỷ USD), giảm 57,4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận tháng 12/2025 là 1,8%, so với 4,1% trong tháng 12/2024.

Dữ liệu cũng cho thấy xu hướng giảm hàng tồn kho và điều khoản phải thu trong ngành ôtô cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp công nghiệp, trong khi biên lợi nhuận của ngành ôtô vẫn thấp hơn so với mức chuẩn của toàn ngành.

Trong tháng 12/2025, lợi nhuận của ngành ôtô giảm so với cùng kỳ năm trước và so với quý trước. Số liệu cả năm 2025 cho thấy sự tăng trưởng về sản lượng, doanh thu và chi phí, với mức tăng nhẹ trong tổng lợi nhuận toàn ngành.

Mỹ Anh