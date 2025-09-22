Công nghệ XERF đơn cực kép hỗ trợ trẻ hóa không xâm lấn

XERF - thiết bị RF đơn cực kép do Cynosure Lutronic sản xuất - dự kiến ra mắt thị trường Việt cuối tháng 9, hỗ trợ trẻ hóa da không xâm lấn.

Hãng Cynosure Lutronic (Mỹ) nghiên cứu, sáng chế thiết bị XERF (eXperience Exponential Radio Frequency) trong bối cảnh ngành thẩm mỹ y khoa dần phát triển theo hướng công nghệ cao, không xâm lấn và chú trọng trải nghiệm người dùng.

Thiết bị sử dụng hệ thống RF đơn cực kép với hai tần số 6,78 MHz và 2 MHz, cho phép năng lượng tác động nhiều tầng từ lớp nông, trung bì đến lớp sâu. Cơ chế này kích thích tăng sinh collagen, cải thiện độ săn chắc, nâng cơ và làm mịn da tự nhiên, không cần thời gian nghỉ dưỡng.

Theo đại diện nhà sản xuất, XERF kiểm soát nhiệt độ năng lượng chính xác, không gây đau hay cảm giác châm chích, phù hợp với người bận rộn hoặc da nhạy cảm, sợ đau.

Thiết bị XERF. Ảnh: Inamed

Các công nghệ cốt lõi của XERF gồm:

Tần số kép 6,78 MHz và 2 MHz: tác động đồng thời lên ba lớp da (nông, trung bì và sâu), giúp nâng cơ, làm săn chắc mà không ảnh hưởng thể tích mô.

Xung Wave Fit độc quyền: tự điều chỉnh năng lượng theo độ dày lẫn tình trạng da, tăng độ lành tính và hiệu quả cho từng người.

Công nghệ làm mát da ICD: kiểm soát nhiệt độ liên tục trong quá trình phát xung, giúp duy trì cảm giác dễ chịu và hạn chế nguy cơ bỏng rát. Nhiệt độ tác động vào mô da dao động 45-60°C, trong khi bề mặt da được giữ dưới 45°C nhờ cơ chế phun lạnh. Hệ thống còn tích hợp cảm biến nhiệt tự động ngắt khi vượt ngưỡng an toàn.

Bốn đầu tip mạng nhện chuyên biệt: phân bổ năng lượng đồng đều, ổn định, tránh tập trung nhiệt tại rìa tip, hỗ trợ nâng cơ và cải thiện độ căng mịn tự nhiên.

Quá trình thực hiện nhẹ nhàng như nghỉ dưỡng. Ảnh: Minarie Aesthetic By Science

Giữa thị trường thẩm mỹ cạnh tranh và đề cao trải nghiệm không xâm lấn, XERF đặt mục tiêu tái định nghĩa khái niệm "trẻ hóa da không đau, không cần nghỉ dưỡng", được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt.

"Với công nghệ từ Cynosure Lutronic và đồng hành của Inamed, thiết bị giúp bác sĩ da liễu, thẩm mỹ tại Việt Nam có thêm lựa chọn trị liệu mới, đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng cao", đại diện nhà sản xuất nói.

Cynosure Lutronic là một trong những thương hiệu lớn của Mỹ, cung cấp loạt thiết bị như PicoSure Pro, DermaV, UltraMD và nhiều giải pháp chuyên sâu khác. Tại Việt Nam, Inamed là nhà phân phối XERF cùng loạt công nghệ khác.

Đông Vệ