Công nghệ trẻ hóa làn da Thermage FLX cho phái đẹp

Công nghệ trẻ hóa làn da Thermage FLX đến từ Mỹ cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn, làm mờ các rãnh, nếp nhăn sau một liệu trình.

Thermage FLX - công nghệ trẻ hóa tiên tiến

Sau thời gian giãn cách, làn da cần được chăm sóc nhằm giảm tình trạng lão hóa trên gương mặt. Trong đó, công nghệ tiên tiến đến từ Mỹ - Thermage FLX là một trong những gợi ý. Công nghệ Thermage được sản xuất bởi tập đoàn thiết bị y tế Solta Medical (Mỹ) và phân phối tại Việt Nam bởi công ty Inamed.

Đại diện công ty Inamed cho biết, tại xứ sở cờ hoa và những nơi khác, công nghệ Thermage rất được người dùng ưa chuộng vì đây là thiết bị giúp giảm tình trạng lão hóa tại vùng mặt, mắt, bụng, đùi, mông, nhất là vùng mí mắt trên... Thermage FLX sử dụng năng lượng sóng tần số vô tuyến điện dung đơn cực tác động đến tầng sâu của da, nơi tập trung nhiều các sợi elastin và collagen.

Thiết bị Thermage FLX giúp trẻ hóa làn da.

Trong suốt quá trình thực hiện, bạn sẽ có cảm giác nóng sâu dưới mô da nhưng mát trên vùng điều trị vì nhờ vào kỹ thuật phun làm mát khí cryogen tạo cảm giác thoải mái cho người dùng. Tích hợp thuật toán Accurep cho phép năng lượng phát ra ổn định tại từng vùng điều trị trong suốt thời gian thực hiện tiến trình.

Theo đại diện Inamed, sau một liệu trình Thermage FLX, vùng điều trị có thể trở nên săn chắc, thon gọn, trẻ trung và làm mờ các rãnh, nếp nhăn. Liệu trình Thermage là phương pháp không xâm lấn nên có thể quay trở lại công việc thường nhật mà không cần chế độ nghĩ dưỡng hay chăm sóc đặc biệt ngoài kem chống nắng và dưỡng ẩm. Kết quả sau khi thực hiện liệu trình có thể kéo dài 2-3 năm tùy theo cơ địa của mỗi người.

Thermage FLX - món quà dành cho phái đẹp ngày 20/10

Trong nhiều sự lựa chọn quà tặng, liệu trình trẻ hóa da Thermage FLX là món quà có thể phù hợp với phụ nữ. Sự tươi mới và trẻ trung trên gương mặt có thể mang lại cho chị em niềm vui, hạnh phúc và thêm sự tự tin khi gặp gỡ mọi người.

Đại diện Inamed chia sẻ thêm, Thermage FLX còn là bí quyết giúp nhiều ngôi sao trên thế giới và Việt Nam có thể gìn giữ những nét đẹp và sự trẻ trung trên gương mặt.

Nhiều phụ nữ đã sử dụng liệu trình chăm sóc da Thermage FLX. Ảnh minh họa

Chương trình quà tặng đến từ Thermage Việt Nam

Không chỉ để người dùng cảm nhận sự tươi trẻ trên làn da sau mỗi lần điều trị, bạn còn thể tận hưởng sự mới mẻ mỗi ngày thông sản phẩm quà tặng tinh dầu khuếch tác của chương trình "New Beauty - New You". Với sản phẩm tinh dầu, các chuyên gia mùi hương lấy cảm hứng về sự tươi trẻ trên từng vùng da sau khi thực hiện liệu trình, cùng với cảm giác tận hưởng sự mới mẻ khi đón nhận các thay đổi trên từng nét khuôn mặt. Hình ảnh thiết kế hoa sen, logo và dòng chữ "New Beauty - New You" được thiết kế độc quyền cho công ty Inamed.

Tinh dầu khuếch tác sẽ là món quà dành cho phái đẹp mỗi khi thực hiện liệu trình Thermage FLX Face 900 chính hãng. Danh sách các trung tâm Thermage FLX chính hãng, bạn có thể tham khảo tại đây.

Đại diện Thermage Việt Nam cho biết, nhân ngày 20/10, công ty gửi đến phụ nữ Việt Nam những lời chúc ngọt ngào và hạnh phúc nhất, vì các bạn xứng đáng được nâng niu và quan tâm. Công ty cũng gửi tặng những phần quà là bộ tinh dầu khuếch tác khi thực hiện liệu trình.

Bộ sản phẩm tinh dầu dành tặng cho khách hàng thực hiện liệu trình Thermage FLX Face 900 tại các trung tâm chính hãng.

