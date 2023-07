Công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn Sofwave SuperB

Sofwave SuperB được ứng dụng trong điều trị nâng cơ, xóa nhăn… giúp làn da trông tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

Sofwave SuperB hiện là công nghệ trẻ hóa da đang được nhiều thẩm mỹ viện, trung tâm chăm sóc da cao cấp tại Mỹ, Canada, Trung Đông, Hàn Quốc... sử dụng để phục vụ khách hàng có nhu cầu làm đẹp mà không muốn đụng đến dao kéo.

Sofwave Medical, công ty hàng đầu về các thiết bị y tế thẩm mỹ không xâm lấn dựa trên năng lượng, đã phát triển thiết bị trẻ hóa da Sofwave sử dụng SuperB - công nghệ trẻ hóa da cung cấp đồng bộ chùm 7 tia siêu âm song song cường độ cao, tần số cao. Sofwave Superb đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận về hiệu quả trong việc cải thiện các nếp nhăn ở mặt và cổ, đồng thời tạo hiệu ứng chân mày, cổ và vùng dưới cằm.

Công nghệ đột phá SuperB - với chùm 7 tia siêu âm đồng bộ song song. Ảnh: Sofwave Medical

Sofwave SuperB hoạt động theo cơ chế sử dụng đồng bộ chùm 7 tia siêu âm song song đi chính xác qua bề mặt da (lớp biểu bì), làm nóng mô trung bì ở độ sâu và nhiệt độ chính xác để làm tăng sinh collagen và cải thiện vẻ ngoài tổng thể của da. Đồng thời, thiết bị cũng tích hợp công nghệ làm mát Sofcool giúp người dùng không bị bỏng rát da khi điều trị.

Một lần điều trị của Sofwave SuperB chỉ vỏn vẹn 30 đến 45 phút và hiệu quả có thể thấy rõ sau 12 tuần. Khách hàng không cần nghỉ ngơi hồi phục mà có thể quay trở lại với công việc hàng ngày ngay sau khi thực hiện. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng hoàn toàn không kén các loại da, bất kỳ loại da nào cũng có thể thực hiện liệu trình mà không lo ngại tác dụng phụ hoặc hiệu quả.

Hội thảo "SuperB - Làn sóng công nghệ thẩm mỹ trong da liễu thẩm mỹ" diễn ra vào ngày 23/7 vừa qua. Ảnh: Sofwave Medical

Ngoài chứng nhận kép từ FDA, Sofwave SuperB cũng nhận được sự chấp thuận của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) để phục vụ cho thị trường làm đẹp năng động hàng đầu khu vực châu Á này. Bên cạnh đó, công nghệ làm đẹp này cũng nhận được các giải thưởng uy tín từ các tạp chí hàng đầu như Elle, Cosmopolitan, SHAPE, Award Winner cũng như đa số đánh giá tích cực từ những người có ảnh hưởng, các bác sĩ da liễu, nhân viên thẩm mỹ ở nhiều quốc gia.

Tại hội thảo "SuperB - Làn sóng công nghệ thẩm mỹ trong da liễu thẩm mỹ", TS. BS Rungsima Waniphakdeedecha đã chia sẻ về công nghệ chùm tia siêu âm song song Superb và ca lâm sàng điều trị thực tế bằng công nghệ này. Trong khi đó, các bác sĩ da liễu đầu ngành tại Việt Nam cũng cho biết về cách ứng dụng công nghệ này trong việc điều trị nâng cơ, xóa nhăn, da sần vỏ cam, trẻ hóa vùng da cổ, làm đầy rãnh mũi, nâng cung mày.

TS. BS Rungsima Waniphakdeedecha - trường Đại học Mahidol (Thái Lan) chia sẻ về ca lâm sàng điều trị thực tế bằng công nghệ SuperB. Ảnh: Sofwave Medical

Sau hội thảo, các chuyên gia và bác sĩ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của đại diện các trung tâm thẩm mỹ, bác sĩ thẩm mỹ về công nghệ Sofwave SuperB. Đại diện Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Việt Can, đơn vị mang Sofwave SuperB về Việt Nam, cho biết: "Sofwave SuperB là công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn mới nhất hiện nay. Công nghệ đã nhận được chứng nhận kép của FDA về độ an toàn và tính hiệu quả trong việc làm đẹp, trẻ hóa da, nâng cơ. Bên cạnh đó, thiết bị cũng nhận hơn 80% phản hồi hài lòng đến từ khách hàng từ nhiều quốc gia và Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi tự tin đây là công nghệ làm trẻ hóa da hiện đại và an toàn, hiệu quả với chỉ duy nhất một lần điều trị".

Hải My