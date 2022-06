Công nghệ trẻ hóa da, giảm mỡ giúp thon gọn cơ thể

Công nghệ Ultracel Q+ tác động đến các vùng mỡ bằng nhiệt để làm săn chắc và trẻ hóa da, cho vóc dáng cân đối.

Theo thời gian, làn da sẽ xuất hiện những vấn đề về lão hóa. Tuổi tác khiến chúng ta mất đi sự tự tin. Công nghệ HIFU tuyến tính Ultracel Q+ mới là giải pháp được các tín đồ làm đẹp lựa chọn vài năm gần đây. Sự cải tiến về công nghệ này giúp phái đẹp có thêm các giải pháp thẩm mỹ không cần phẫu thuật.

Ultracel Q+ tích hợp hai chế độ HIFU Dot (điểm nhiệt) và Linear (hàng nhiệt) mang đến công dụng nâng cơ, trẻ hóa da, giảm mỡ, thon gọn và săn chắc vùng trị liệu. Đại diện công ty TNHH Dermamed - đơn vị nhập khẩu thiết bị Ultracel Q+ cho biết, sử dụng kỹ thuật sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU) tuyến tính truyền qua da và tạo thành hàng nhiệt với nhiệt độ tổng hợp 58 độ C. Khác với HIFU thông thường là điểm nhiệt, hàng nhiệt này sẽ tác động chính đến mỡ, nhanh và nhiều hơn do vùng nhiệt tạo thành lớn, lan tỏa hơn. Do đó, công nghệ này sẽ phù hợp trong tiến trình hỗ trợ tạo hình gương mặt và làm thon gọn các vùng khác trên cơ thể.

Ultracel Q+ có hệ thống sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU).

Theo đại diện Dermamed, HIFU tuyến tính với nền tảng kỹ thuật là HIFU sẽ góp phần giải quyết các vấn đề lão hóa và thon gọn da. Bên cạnh vùng mặt, Ultracel Q+ có thể giảm mỡ và thon gọn cơ thể không xâm lấn, không phẫu thuật.

Một số tác dụng của Ultracel Q+ như nâng cơ chảy xệ, nâng cung mày, giúp gương mặt thon gọn; xóa nếp nhăn, loại bỏ nếp nhăn ở khóe mắt, mũi, miệng; săn chắc da các vùng da chảy xệ, nhăn cổ, sụp mí mắt; tái tạo collagen và elastin để trẻ hóa da. Hỗ trợ ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, se khít lỗ chân lông, làn da mịn màng; làm sáng và đều màu da; giảm mỡ vùng bụng, bắp tay, đùi... cũng là những tác dụng của công nghệ này mang lại.

Các vùng trị liệu ở mặt của thiết bị Ultracel Q+.

Những người có mong muốn cải thiện vùng da nhăn nheo, chùng nhão có thể sử dụng HIFU tuyến tính Ultracel Q+ vì công nghệ phù hợp cho nhiều loại da.

Đại diện Dermamed chia sẻ thêm, quá trình trị liệu diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng, tránh làm da bị tổn thương. Hệ thống HIFU tuyến tính của Ultracel Q+ không gây cảm giác khó chịu, không nóng rát và châm chích. Khuôn mặt sẽ trở nên thon gọn, cải thiện nếp nhăn và trông trẻ trung hơn. Nhờ khả năng kích thích cơ thể tự sản sinh collagen và elastin, kết quả sẽ rõ hơn từ 2-3 tháng và sau một lần trị liệu. Tùy theo tình trạng da, tuổi tác mà hiệu quả của HIFU tuyến tính sẽ kéo dài từ 6-12 tháng, thậm chí lâu hơn nếu bạn chăm sóc đúng cách.

Hình ảnh trước và sau khi thon gọn nọng cằm với Ultracel Q+. Ảnh: Dermamed

(Nguồn: Công ty TNHH Dermamed)