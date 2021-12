'Công nghệ sẽ giúp Việt Nam chống dịch và bứt phá'

15h03 An toàn thông tin là bảo vệ các công dân số

Ông Nguyễn Minh Đức, CEO Công ty CyRadar trình bày về "An toàn trên môi trường số - nền móng của kinh tế số, xã hội số". Ông cho biết, an toàn trên môi trường số là bài toán lớn. CEO trẻ dẫn chứng việc mỗi người đến Diễn đàn Quốc gia doanh nghiệp công nghệ số 2021 phải chứng minh được đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, âm tính chính là một ví dụ. Giải bài toán công nghệ thông tin cần đảm bảo các thiết bị công dân được bảo vệ bằng phần mềm.

CEO Nguyễn Minh Đức.

Ông Đức cho biết, CyRadar thực hiện khảo sát liên quan đến vấn đề chuyển đổi số. Trong đó, có các vấn đề như: các doanh nghiệp lo sợ dữ liệu bị rò rỉ, không đủ nhân sự, chuyển đổi chi phí đắt đỏ, quy trình phức tạp hơn. Hầu hết các đơn vị chưa hài lòng với công nghệ thông tin hiện nay.

Năm nay, các cuộc tấn công mạng tăng 30% so với năm ngoái, 100.000 mật khẩu, các cơ quan tổ chức bị rò rỉ. Trước thực trạng này, vấn đề đặt ra là bảo vệ các công dân số từ các thiết bị: điện thoại, máy tính. Vấn đề về an toàn thông tin mạng quan trọng, giúp chuyển đổi số thành công.

Để đảm bảo an toàn thông tin thì cần đảm bảo an toàn dữ liệu từ nền tảng như du lịch, y tế, ngân hàng trước khi vận hành. Trong lĩnh vực an toàn thông tin, một ngày có 400.000 - 500.000 con virus xuất hiện. Các giải pháp bảo vệ công dân số cần đượcc ưu tiên. Các công ty về an toàn thônng tin cần giải quyết các bài toán về bảo mật, bản chất là bảo vệ các công dân số.