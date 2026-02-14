Công nghệ OpenAI được thử nghiệm điều khiển UAV bầy đàn

Công nghệ của OpenAI được hai công ty quốc phòng tại Mỹ thử nghiệm để chuyển giọng nói người điều khiển thành chỉ dẫn số cho bầy UAV trong tác chiến.

Theo Bloomberg, OpenAI đang hợp tác với hai công ty công nghệ quốc phòng, nằm trong số các đơn vị được Bộ Quốc phòng Mỹ lựa chọn tham gia cuộc thi phát triển công nghệ chỉ huy bầy UAV tự động thực hiện nhiệm vụ, trị giá 100 triệu USD.

Công nghệ của OpenAI được sử dụng để chuyển lệnh bằng giọng nói của người chỉ huy trên chiến trường thành các chỉ dẫn số cho drone, chứ không được dùng để vận hành trực tiếp UAV, tích hợp vũ khí hay đưa ra quyết định nhắm bắn.

Minh họa UAV bay thành bầy bên cạnh logo OpenAI. Ảnh: ChatGPT

Cuộc thi do Bộ Quốc phòng Mỹ khởi xướng từ tháng 1, kéo dài sáu tháng và triển khai theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung vào phát triển phần mềm, trước khi thử nghiệm ngoài đời thực. Các giai đoạn sau hướng tới phát triển khả năng nhận thức và chia sẻ mục tiêu, cuối cùng là chu trình phóng, kết thúc nhiệm vụ. Các đội tham gia phải chứng minh công nghệ của mình có thể chuyển mệnh lệnh bằng giọng nói của chỉ huy thành hành động, giúp drone thực hiện nhiệm vụ đồng loạt trong tác chiến.

Phát ngôn viên của OpenAI cho biết công ty tham gia ở mức hạn chế. Hai đối tác của họ tích hợp mô hình mã nguồn mở của công ty vào hồ sơ dự thầu, đóng vai trò trung gian giữa người vận hành và thiết bị bay.

Việc OpenAI xuất hiện trong cuộc thi cho thấy hoạt động hợp tác quốc phòng của hãng đang mở rộng. Trước đó, Lầu Năm Góc cũng công bố kế hoạch cung cấp ChatGPT cho khoảng ba triệu nhân sự Bộ Quốc phòng Mỹ.

CEO Sam Altman từng hạ thấp khả năng OpenAI sẽ hỗ trợ việc phát triển vũ khí tích hợp AI. "Tôi không nghĩ phần lớn thế giới muốn AI đưa ra quyết định về vũ khí," ông nói tại một hội nghị về xung đột hiện đại hồi năm ngoái. Tuy vậy, ông cũng cho biết: "Tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ".

Dù UAV bầy đàn đã được nghiên cứu trong nhiều năm, việc xây dựng phần mềm điều phối hàng loạt UAV trên không và trên biển như một thực thể thống nhất, có thể tự động di chuyển và truy đuổi mục tiêu vẫn là thách thức lớn. Viễn cảnh tích hợp chatbot và khả năng ra lệnh bằng giọng nói - văn bản vào vũ khí cũng khiến nhiều người lo ngại. Một số bày tỏ quan ngại về rủi ro nếu AI tạo sinh được dùng để chuyển giọng nói thành quyết định tác chiến mà không có con người giám sát.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhân sự tại các phòng thí nghiệm AI lớn rời bỏ công ty vì lo ngại vấn đề về đạo đức. Trước đó, năm 2018, Google từng đối mặt với làn sóng phản đối nội bộ liên quan đến dự án Maven - sử dụng AI để phân tích hình ảnh từ drone.

Trọng Đạt (Theo JapanTimes)