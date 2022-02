Công nghệ làm sáng GentleBright an toàn cho da nhạy cảm

Sản phẩm mới của Cetaphil dùng công nghệ GentleBright, kết hợp Niacinamide và hoa thủy tiên biển, giúp chống oxy hóa, giảm hình thành hắc tố, cho da sáng an toàn.

Sở hữu làn da sáng khỏe là mong muốn của nhiều chị em phụ nữ. Dù vậy, nhiều người dùng vẫn lo ngại về tính an toàn của các chất bật tông, làm trắng da của mỹ phẩm, nhất là người có làn da nhạy cảm. Đáp ứng nhu cầu tìm kiếm sản phẩm chăm sóc da an toàn của người dùng, thương hiệu Cetaphil đã ra mắt bộ sản phẩm dưỡng sáng da Cetaphil Bright Health Radiance, với công nghệ làm sáng an toàn cùng công thức lành tính. Nhà sản xuất cam kết mang đến làn da sáng khỏe chỉ sau bốn tuần sử dụng.

Là thương hiệu dược mỹ phẩm của Mỹ, Cetaphil hướng đến sự lành tính, thân thiện với mọi làn da. Bộ sản phẩm Cetaphil Bright Health Radiance ứng dụng công nghệ GentleBright, do đội ngũ y bác sĩ da liễu chuyên môn nghiên cứu và phát triển, được chứng nhận lâm sàng, làm sáng da an toàn, hiệu quả ngay cả với làn da nhạy cảm, không gây kích ứng.

Bộ sản phẩm Cetaphil Bright Healthy Radiance giúp hỗ trợ làm sáng, lành tính với làn da nhạy cảm.

Cụ thể, công nghệ GentleBright kết hợp giữa Niacinamide và hoa thủy tiên biển, là các chất chống oxy hóa giúp làm giảm sự hình thành, tích tụ của melanin - nguyên nhân gây nên sạm, nám và da xỉn màu. Công nghệ GentleBright còn giảm cường độ, màu sắc của đốm nâu, hỗ trợ làm sáng da sau bốn tuần sử dụng.

Người có làn da nhạy cảm có thể chăm sóc da cơ bản với các sản phẩm lành tính, nhằm giảm rủi ro kích ứng cho da. Tuy nhiên, từ sau 25 tuổi, làn da nhạy cảm có thể cần nhiều dưỡng chất hơn để giúp làm sáng, mờ vết sạm, nám do tuổi tác.

Sữa rửa mặt Cetaphil giúp làm sạch nhẹ nhàng.

Chứa các thành phần giúp làm sáng da, chống oxy hóa, bộ sản phẩm Cetaphil dưỡng sáng Bright Health Radiance sẽ là lựa chọn phù hợp cho da nhạy cảm. Bộ sản phẩm gồm các bước dưỡng da cơ bản, với sữa rửa mặt dưỡng sáng Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightness Reveal Creamy Cleanser, nước cân bằng da Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightness Refresh Toner dưỡng sáng, kem dưỡng sáng da ban ngày Bright Healthy Radiance Brightening Day Protection Cream SPF15 và kem dưỡng sáng da ban đêm Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightening Night Comfort Cream.

Trong đó, sữa rửa mặt dưỡng sáng giúp làm sạch, loại bỏ tạp chất, tối ưu quá trình thẩm thấu tinh chất dưỡng da. Sản phẩm còn tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, rửa trôi bụi bẩn mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên.

Nước cân bằng da Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightness Refresh Toner.

Sau khi rửa mặt, làn da sẽ cần cung cấp thêm độ ẩm để cân bằng. Chị em có thể dùng bông tẩy trang thấm nước cân bằng dưỡng sáng da Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightness Refresh Toner thoa đều khắp mặt, sau đó vỗ nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào da đồng thời cấp ẩm cho da.

Còn kem dưỡng sáng da ban ngày Bright Healthy Radiance Brightening Day Protection Cream SPF15 được sử dụng trước khi trang điểm. Với chỉ số chống nắng SPF 15, kem tạo lớp màng bảo vệ da khỏi tia UV và tác nhân gây hại bên ngoài. Nhờ đó, sản phẩm giúp làm sáng, đều màu da, không gây suy yếu hàng rào bảo vệ da, cấp ẩm cho da đến 24 giờ.

Kem dưỡng Cetaphil kết hợp sản phẩm cùng bộ giúp dưỡng sáng sau bốn tuần sử dụng.

Vào ban đêm, kem dưỡng sáng da ban đêm Cetaphil Bright Healthy Radiance Brightening Night Comfort Cream sẽ phát huy hiệu quả, dùng như bước khóa ẩm cuối cùng trước khi đi ngủ. Sản phẩm còn dưỡng sáng, điều chỉnh đốm nâu, phục hồi độ sáng của làn da và cung cấp ẩm cho da trong lúc ngủ. Đại diện Cetaphil cam kết, nếu dùng liên tục trong vòng bốn tuần cùng với sản phẩm cùng bộ Cetaphil dưỡng sáng, cường độ và màu sắc của các đốm nâu trên da sẽ giảm thiểu một cách hiệu quả, cho da rạng rỡ, đều màu.

Lê Châu (Ảnh: Cetaphil)