Công nghệ khử khuẩn hỗ trợ giặt giũ, bảo vệ sức khỏe

Theo đại diện Aqua, công nghệ giặt nước nóng, kháng khuẩn trên máy giặt trong thời dịch được nhiều người dùng quan tâm. Dưới đây là những công nghệ nổi bật được trang bị cho dòng máy giặt lồng ngang bán chạy của hãng thời gian gần đây.

Công nghệ H-care tăng khả năng loại bỏ vi khuẩn

Vi khuẩn, bụi bẩn, nấm mốc... là những tác nhân gây hại luôn ẩn chứa trong nhà, bám vào các vật dụng, đồ dùng, quần áo... Trong bối cảnh Covid-19, nhiều người tìm cách giữ cho không gian sống sạch sẽ, lựa chọn các thiết bị khử khuẩn có lợi cho sức khỏe. Trong đó, máy giặt là trợ thủ giúp gia đình làm sạch quần áo, chăn mền..., loại bỏ nhiều tác nhân gây hại trú ngụ. Theo đại diện Aqua, với tình hình dịch bệnh hiện nay, có một chiếc máy giặt với chế độ kháng khuẩn, khử mùi trong nhà rất hữu ích.

Máy giặt lồng ngang Aqua trang bị công nghệ H-care hỗ trợ bảo vệ sức khỏe người dùng gồm chế độ giặt hơi nước diệt khuẩn (Steam wash), tia nước đôi loại bỏ vi khuẩn (Smart Dual Spray) và vòng đệm cửa kháng khuẩn ABT.

Chế độ giặt hơi nước (Steam wash) sử dụng hơi nước ở nhiệt độ cao (60-90 độ C) để len lỏi vào bên trong từng sợi vải không chỉ để loại bỏ mùi hôi, vết bẩn cứng đầu mà còn vi khuẩn, yếu tố gây dị ứng bám trên quần áo. Chế độ giặt này góp phần bảo vệ đường hô hấp, làn da cho trẻ nhỏ, người nhạy cảm; giúp quần áo mềm mại hơn, giảm nếp nhăn, tiết kiệm thời gian ủi. Trong bối cảnh dịch bệnh, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo giặt giũ ở nhiệt độ 60-90 độ C nhằm loại bỏ virus, vi khuẩn...

Chế độ giặt hơi nước 60-90 độ C giúp quần áo của người lớn, trẻ nhỏ sạch hơn.

Bên cạnh chế độ giặt diệt khuẩn, máy còn có nhiều chương trình giặt khác như giặt nhẹ, giặt chăn mềm, đồ lót, đồ trẻ em... phù hợp với các loại vải vóc và tiện dụng cho người dùng.

Vòng đệm cửa (ron cửa) nằm ở vị trí thường xuyên tiếp xúc với nước nên dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc... sinh sôi và phát triển. Với chất liệu đặc biệt, vòng đệm cửa máy giặt Aqua có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nấm mốc, giúp khu vực cửa luôn sạch sẽ, hạn chế tối đa vi khuẩn bám vào quần áo.

Vòng đệm ABT kháng khuẩn của máy giặt lồng ngang Aqua được đánh giá tối ưu hơn so với các thế hệ tiền nhiệm của hãng, cho tác dụng kháng khuẩn và chống nấm mốc đến 99,9%. Hiệu quả đã được Hiệp hội Điện, Điện tử và Công nghệ Thông tin (VED) của Đức thử nghiệm và chứng nhận.

Sau mỗi lần giặt, tình trạng xơ vải còn sót lại rất thường gặp và người dùng phải tốn thời gian chùi rửa. Thấu hiểu điều này, tính năng Smart Dual Spray với hệ thống vòi phun tự động làm rửa sạch mặt trong cửa, vòng đệm cho xà phòng, xơ vải bị cuốn trôi theo dòng nước và ra ngoài. Để tránh hiện tượng xơ vải mắc vào lỗ thoát nước, hãng còn thiết kế lồng giặt Pillow có bề mặt hình gối và lỗ rất nhỏ 2,5 mm. Thông qua các lỗ thoát nước, các tia nước phun còn dễ dàng làm sạch và hạn chế làm tưa sờn sợi vải, bảo vệ tuổi thọ của trang phục.

Bộ ba sức mạnh loại bỏ tác nhân gây hại của Aqua có lợi cho sức khỏe người lớn, trẻ nhỏ.

Lồng giặt lớn, động cơ bảo hành lâu dài

Bên cạnh công nghệ khử khuẩn, máy giặt sạch, bền, tiết kiệm điện, nước và diện tích đặt để là những điểm cộng đáng cân nhắc khi mua máy giặt lồng ngang của Aqua.

Máy có thiết kế với đường kính lồng giặt mở rộng đến 525 mm giúp người dùng cho quần áo vào máy và lấy ra dễ dàng, nhanh gọn hơn. Nhờ có không gian rơi thả rộng, các chuyển động đa chiều, lực va đập được tăng cường, nâng cao hiệu quả làm sạch. Quần áo sau khi lấy ra khỏi máy cũng hạn chế được nhăn nhàu nhờ thiết kế tối ưu này.

Bên trong lồng Aqua 525 mm, công nghệ hàn laser còn giúp tăng sự vững chắc của mối nối và sự liền mạch của lồng giặt, hỗ trợ bảo vệ quần áo tốt hơn. Mối nối phẳng có thể chịu được lực gấp ba lần so với mối nối truyền thống.

Lồng giặt 525 mm tăng khả năng làm sạch, giảm nhăn nhàu, bảo vệ quần áo.

Đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc giặt giũ và tăng thêm sự yên tâm của khách hàng khi sử dụng máy giặt Aqua, hãng đang thực hiện chương trình bảo hành "trọn đời" với động cơ truyền động trực tiếp của 20 máy giặt lồng ngang. Động cơ DD Inverter của hãng được cải tiến từ dây curoa sang động cơ truyền động trực tiếp. Loại động cơ này đang dành được nhiều sự quan tâm với các lợi thế đáng chú ý gồm giảm độ ồn, độ rung, tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ.

Với việc giảm các linh kiện, thiết kế đồng nhất giữa động cơ và lồng giặt, động cơ DD Inverter có thể hoạt động trong thời gian dài nhưng ít bị hư hỏng. Năng lượng được truyền đến động cơ trực tiếp, không bị tiêu hao cho dây curoa nên có thể tiết kiệm điện đáng kể. Theo tính toán của hãng, loại động cơ này có thể giảm 50% chi phí điện hàng tháng so với động cơ thông thường.

Thiết kế lá thép còn giúp động cơ giảm tiếng ồn, chỉ còn 67dB thay vì 75dB như loại truyền thống. Ngay cả khi vắt ở tốc độ cao tối đa 1.400 vòng/phút, máy cũng hoạt động êm ái, tạo sự thoải mái khi dùng.

Máy giặt lồng ngang Aqua có chế độ bảo hành động cơ trọn đời, nâng cao tuổi thọ của máy.

Người dùng có thể tham khảo các dòng máy giặt lồng ngang của hãng tại đây hoặc gọi hotline 1800585832 của Trung tâm Dịch vụ khách hàng của Aqua Việt Nam để được tư vấn thêm.

Ngọc An (Ảnh: Aqua Việt Nam)