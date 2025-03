Công nghệ hơn 70 năm tuổi trong 'The Brutalist'

"The Brutalist" thắng Quay phim xuất sắc Oscar 2025 nhờ kỹ thuật ghi hình trên định dạng VistaVision, phổ biến ở thập niên 1950.

VistaVision do các kỹ sư của Paramount Pictures tạo ra vào năm 1954, nhằm cạnh tranh các hệ thống như CinemaScope và Cinerama. Điểm nổi bật của công nghệ này là cách chạy phim 35 mm theo chiều ngang thay vì dọc, tạo ra hình ảnh có độ phân giải cao, giảm nhiễu hạt.

Việc đạo diễn Brady Corbet và nhà quay phim Lol Crawley khai thác định dạng này trong The Brutalist như một cách để tôn vinh lịch sử điện ảnh, tạo cảm giác hoài niệm, mang dấu ấn của thời gian. Trang YM Cinema nhận xét: "Trong thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, tác phẩm chứng minh việc làm chủ các kỹ thuật truyền thống là yếu tố không thể thay thế".

Trailer 'The Brutalist' Trailer "The Brutalist". Video: A24

Trên RedShark News, đạo diễn hình ảnh Lol Crawley nhận định phim nhựa làm nổi bật các chi tiết trong các cảnh quay kiến trúc - yếu tố quan trọng của câu chuyện về kiến trúc sư. Không giống ống kính anamorphic truyền thống, gây ra hiện tượng méo hình ảnh, VistaVision cho phép tạo ra chiều sâu bố cục mà không cần ống kính góc cực rộng.

Theo TheWrap, đội ngũ quay phim thử nghiệm định dạng này ở London (Anh) trước khi dành sáu tuần để bấm máy tại Budapest (Hungary). Crawley và nhóm của ông kết hợp các máy ảnh, gồm ARRI 235, 435 và ARRICAM LT và ST, chọn ống kính Cooke S4, loại mà họ sử dụng trong các dự án trước đó, nhằm mang lại vẻ ấm áp, tự nhiên, đồng thời giữ được độ sắc nét.

Ở Budapest còn có các phòng lab hiện đại có điều kiện kỹ thuật lẫn chuyên môn để xử lý loại phim. Nhờ đó, dù chỉ có ngân sách 10 triệu USD, tác phẩm vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh. Chất phim nhựa tạo ra những mảng sáng - tối trên gương mặt nam chính, làm nổi bật nhiều nét diễn xuất.

Nhờ khả năng ghi lại dải tông màu rộng và độ sâu trường ảnh, VistaVision nhấn mạnh sự thay đổi ánh sáng trong các phân cảnh nội tâm của nhân vật. Điều này làm tăng hiệu ứng thị giác, để người xem cảm nhận rõ hơn tâm trạng và sự phức tạp bên trong nhân vật László Tóth mà Brody thể hiện. Trong bài phỏng vấn với Variety, Crawley nói: "Nếu có ý kiến cho rằng hình ảnh VistaVision giả tạo hoặc không xứng đáng có chỗ đứng trong điện ảnh, tôi nghĩ những cảnh thực hiện bằng máy quay cầm tay ở The Brutalist sẽ chứng minh điều ngược lại".

Adrien Brody trong "The Brutalist", tác phẩm giúp anh giành giải Nam chính xuất sắc Oscar 2025. Ảnh: A24

VistaVision xuất hiện lần đầu ở phim White Christmas (1954), sau đó được các nhà làm phim ưa chuộng. Alfred Hitchcock là một trong những đạo diễn khám phá ưu điểm của định dạng này để làm nên tác phẩm nổi tiếng như The Man Who Knew Too Much (1956), Vertigo (1958). Ông tạo ra những khung hình có chiều sâu và độ chi tiết cao, nâng cao trải nghiệm điện ảnh của khán giả. Trong Vertigo (1958), định dạng truyền tải sự rối loạn tâm lý của nhân vật chính thông qua hình ảnh.

Tuy nhiên, VistaVision cũng không tránh khỏi các vấn đề kỹ thuật. Do khung hình lớn, nó cần chạy qua cổng camera nhanh hơn so với phim 35 mm thông thường, điều này khiến các bản in phim đắt tiền bị hỏng.

Nhà quay phim Lol Crawley dùng máy quay phim Beaumont VistaVision trên phim trường "The Brutalist". Ảnh: A24

Với sự ra đời của các công nghệ mới và phim có độ nhạy sáng cao hơn, công nghệ này trở nên lỗi thời vào đầu những năm 1960. Trước khi The Brutalist ra mắt, bộ phim cuối dùng định dạng này là One-Eyed Jacks - ghi hình năm 1958, phát hành ba năm sau đó. Dù không còn phổ biến trong sản xuất phim, các êkíp tận dụng VistaVision để xử lý hiệu ứng đặc biệt của bom tấn Star Wars (1977) và Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008), do có độ phân giải cao.

YM Cinema gọi chiến thắng của The Brutalist ở Oscar 2025 là "cuộc phục hưng điện ảnh", đánh dấu sự trở lại của VistaVision sau gần bảy thập niên. "Dù công nghệ phát triển nhanh chóng, ma thuật điện ảnh vẫn không thể thay thế. Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo đe dọa cách kể chuyện, tác phẩm khẳng định: Nghệ thuật thực sự nằm trong tay nhà làm phim, chứ không phải trong những dòng mã lệnh".

Trung Đàm (theo RedShark News)