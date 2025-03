Adrien Brody: 'Diễn xuất là nghề bấp bênh'

Adrien Brody - Nam chính xuất sắc Oscar 2025 - nói diễn xuất mang lại danh tiếng, nhưng có thể lấy đi tất cả nếu không kiên trì nỗ lực.

Hôm 3/3 (giờ Hà Nội), diễn viên lập kỷ lục với bài phát biểu nhận giải Oscar dài nhất - 5 phút 40 giây, vượt qua Greer Garson với 5 phút 30 giây vào năm 1943. Trên sân khấu, anh nói: "Diễn xuất là một nghề rất mong manh. Trông có vẻ hào nhoáng và đôi lúc nó thật sự như vậy. Nhưng bài học tôi có được sau khi nhận đặc ân trở lại nơi này là có thêm góc nhìn: Dù sự nghiệp bạn đi đến đâu, đạt những gì, tất cả đều có thể biến mất. Tôi nghĩ điều khiến khoảnh khắc này đặc biệt nhất là khi tự nhận thức, biết ơn bản thân vẫn có thể theo đuổi công việc yêu thích".

Bài phát biểu của Adrien Brody (vietsub) Adrien Brody phát biểu nhận giải Nam chính xuất sắc Oscar 2025. Video: ABC

Brody cho rằng điều quan trọng là phải giữ vững niềm đam mê, sự kiên trì và khiêm tốn, dù cho đang trên đỉnh cao phong độ hay đối mặt khó khăn. Giải Oscar tượng trưng cột mốc mới trong sự nghiệp của anh. Đó không dừng lại ở sự công nhận tài năng mà còn là cơ hội để tài tử "làm lại từ con số 0", khám phá khía cạnh mới trong diễn xuất.

Chiến thắng đánh dấu lần thứ hai Brody được xướng tên ở giải thưởng Viện Hàn lâm. Trước đó, vai diễn trong The Pianist của Roman Polanski giúp anh thắng mùa giải năm 2003. Sau khi trở thành người trẻ nhất đoạt Oscar, sự nghiệp của anh lận đận vì không tìm được vai diễn bùng nổ. Anh từng được đạo diễn nổi tiếng mời đóng phim như Peter Jackson, Nimród Antal, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Thay vì chạy theo dòng phim thương mại, Brody kiên trì thử nghiệm trong dự án có chiều sâu như The Darjeeling Limited (2007), The Grand Budapest Hotel (2014), Blonde (2022).

Trong bài phát biểu, anh cảm ơn đồng nghiệp nhận đề cử ở cùng hạng mục, công ty quản lý, đạo diễn Brady Corbet, nhà sản xuất và phát hành The Brutalist. Tương tự lần thắng Oscar 2003, diễn viên tri ân gia đình vì đã ủng hộ anh theo đuổi sự nghiệp. Trong phim The Pianist lẫn The Brutalist - đều lấy đề tài thảm họa diệt chủng Holocaust, Brody lấy cảm hứng cho vai diễn từ trải nghiệm của cha mẹ - vốn là người gốc Do Thái. Từ đó, anh truyền tải nỗi buồn, mất mát của những người sống sót hậu chiến.

Trailer 'The Brutalist' Trailer "The Brutalist". Video: A24

Ngoài gia đình, anh sánh đôi bạn gái - nhà thiết kế Georgina Chapman - dự Oscar năm nay. "Cô ấy không chỉ khơi dậy lòng tự trọng trong tôi, mà còn giúp tôi nhìn nhận lại giá trị bản thân. Và cảm ơn cả hai nhóc con xinh đẹp của cô ấy - Dash và India", diễn viên nói.

Brody kết thúc bằng việc đề cập thông điệp của bộ phim giúp anh thắng giải: "Tôi ở đây lần nữa để đại diện những vết thương và hậu quả kéo dài của chiến tranh, sự áp bức, chủ nghĩa bài Do Thái, nạn phân biệt chủng tộc và nhiều thứ khác. Tôi cầu nguyện thế giới sẽ thành nơi hạnh phúc và bao dung hơn. Tôi tin nếu quá khứ có thể mang đến bài học cho ta, đó là lời nhắc nhở con người hãy kiểm soát lòng thù hận. Hãy đấu tranh cho lẽ phải. Luôn mỉm cười và yêu thương mọi người. Hãy cùng nhau xây dựng lại thế giới này".

Adrien Brody ở lễ trao giải Oscar 2025. Ảnh: AFP

Một ngày sau giải thưởng Viện Hàn lâm, anh cho biết đã "thức trắng đêm" trong một video trên Instagram cá nhân. "Tôi sẽ giữ cho video này thật ngắn gọn vì tôi biết mình đã có bài phát biểu dài nhất Oscar. Tôi yêu các bạn. Tôi rất biết ơn, hãy cứ mỉm cười. Tôi hy vọng chiến thắng của mình chứng minh những giấc mơ có thể trở thành sự thật, và tôi mong các bạn cũng như thế. Chúa phù hộ các bạn", tài tử nói.

Adrien Brody, 52 tuổi, tham gia đóng phim năm 13 tuổi. Năm 1998, Brody nhận đề cử Giải thưởng Tinh thần Độc lập cho vai diễn trong Restaurant. Diễn viên còn góp mặt trong Summer of Sam của Spike Lee và The Thin Red Line của Terrence Malick.

Trên thảm đỏ trước giờ trao giải, anh và người đẹp Halle Berry tái hiện nụ hôn gây tranh cãi ở Oscar 2003. Ngoài tượng vàng cho Brody, The Brutalist giành hai giải cho Quay phim xuất sắc và Nhạc phim xuất sắc.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)