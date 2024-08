Công nghệ đo và tư vấn dinh dưỡng cho cây trồng

Điểm mới:

1. Công nghệ cảm biến cầm tay duy nhất có giá rẻ và bền với độ chính xác tương đương phòng thí nghiệm đạt chuẩn Iso;

2. Công nghệ duy nhất tận dụng AI tạo sinh để tư vấn cụ thể bằng tiếng Việt 24/7 dựa trên dữ liệu từ cảm biến cho nông dân, giúp họ tăng năng suất, giảm chi phí và giảm tác động môi trường.

Website: https://enfarm.com

Vấn đề: Nông dân là những người nuôi sống đất nước, tạo ra trụ đỡ cho nền kinh tế vào những thời điểm khó khăn nhất, nhưng cũng là những người phải đối mặt với vô vàn rủi ro do thiếu hụt thông tin về sức khỏe của cây trồng, đất đai và thị trường.

"Nhất nước, nhì phân" - Phân bón rất cần thiết cho nông nghiệp, 40% sản lượng nông nghiệp có được là nhờ phân bón. Tuy nhiên việc sử dụng phân bón rất kém hiệu quả. Theo Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Bộ NNPTNT), cây trồng chỉ hấp thu được khoảng 50% lượng đạm, 30% lân và 60% kali so với lượng phân được bón. Lượng phân bón không được cây hấp thụ tạo ra một sự lãng phí lớn, khoảng 90 nghìn tỷ đồng, đồng thời gây thái hóa đất đai, gia tăng chi phí sản xuất cho những vụ sau. Theo Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, khoảng 66% diện tích trồng trọt đã bị thái hóa từ trung bình tới nặng, tương đương 3,6 triệu hecta. Phân bón cũng là một trong những nguồn phát thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất trên thế giới trong đó chủ yếu là do lượng phân đạm không được cây hấp thụ tạo thành khí nitrous oxide N2O có khả năng giữ nhiệt gấp 300 lần khí CO2 cũng như khí methane CH4 thải ra trong quá trình sản xuất phân bón.

Tưới và bón dư thừa không chỉ gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường mà còn có thể làm giảm năng suất như trường hợp với cây tỷ đô sầu riêng, phần nhiều vườn mất 50% sản lượng vì do cây bị sốc nước, sốc nhiệt và sốc phân dẫn đến tình trạng rụng hoa, rụng trái.

Lý do chính của việc sử dụng phân bón và kiểm soát dinh dưỡng cho cây không hiệu quả bởi chưa có công cụ đo lượng dinh dưỡng trong đất chính xác, dễ dùng và rẻ để nông dân sử dụng.

Các công nghệ hiện hữu trên thế giới đều chỉ cho các dữ liệu khoa học khó hiểu và có độ chính xác thấp. Giải pháp phổ biến hiện hữu là gửi mẫu đất tới các phòng thí nghiệm để xét nghiệm (phòng thí nghiệm của Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên xử lý khoảng 6000 xét nghiệm/năm). Phương pháp này tuy cho độ chính xác cao không tiện lợi và chỉ có giá trị tại thời điểm lấy mẫu đất trong khi điều kiện dinh dưỡng trong đất thay đổi thường xuyên do việc sử dụng phân bón và tình trạng thời tiết.

Giải pháp:

Với enfarm, cục đất, cái cây giờ đây đã biết nói năng để người nông dân thấu hiểu mảnh vườn của mình, gia tăng năng suất, cắt giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Các kỹ sư và chuyên gia môi trường của enfarm đã phát minh ra bộ thiết bị đo dinh dưỡng thông minh enfarm bao gồm: cảm biến nằm trong đất, thiết bị phát sóng và app enfarm (có thể download trên App Store hoặc Google Play).



Cốt lõi của công nghệ enfarm nằm ở ứng dụng enfarm trên điện thoại thông minh. Thuật toán được phát triển dựa trên machine learning của chúng tôi cho phép chuyển hóa những dữ liệu từ những cảm biến giá rẻ và bền thành những chỉ số dinh dưỡng chính xác và hữu ích cho nông dân. Có thể nói, với độ chính xác tương đương phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO, enfarm đang sở hữu công nghệ đo dinh dưỡng trong đất chính xác cao với chi phí thấp nhất trên thế giới. Thêm nữa, dựa trên một nền tảng AI tạo sinh và kho dữ liệu kiến thức nông học từ các viện nghiên cứu, chúng tôi cung cấp khuyến cáo bằng tiếng Việt cho người nông dân thay vì chỉ có dữ liệu thô. Với ứng dụng enfarm, giờ đây mỗi nông dân đều có một chuyên gia nông nghiệp đồng hành 24 trên 7.

Dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm, công nghệ của enfarm có thể giúp tăng 20% năng suất với cùng chi phí đầu vào hoặc giảm tới 50% chi phí phân bón mà vẫn giữ sản lượng đối với cây cà phê, tạo ra sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh công nghệ đo dinh dưỡng thông minh, app enfarm còn cung cấp một loạt tiện ích quan trọng đối với người nông dân: dự báo và cập nhật giá cả thị trường (cho cây cà phê), chuẩn đoán sâu bệnh trên lá cây bằng ảnh chụp từ điện thoại, dự báo thời tiết, quản lý nông trại. enfarm cũng đang phát triển nền tảng quản lý nông trại online cho các doanh nghiệp với việc cung cấp và tổng hợp dữ liệu đất đai và cây trồng nhằm giúp nhà quản lý có được số liệu dự báo kịp thời về nhu cầu nước tưới, phân bón.

Với công nghệ đo dinh dưỡng thông minh cung cấp dữ liệu trong thời gian thực và với độ chính xác tương đương phòng thí nghiệm chuẩn ISO, enfarm hướng tới giải quyết 3 bài toán quan trọng của nhân loại: 1/ gia tăng thu nhập cho nông dân; 2/ đảm bảo an ninh lương thực với việc nâng cao năng lực sản xuất với ít tài nguyên hơn; và 3/ giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tiến tới mục tiêu net zero vào năm 2050.