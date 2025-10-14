Công nghệ DM-i Super Hybrid của BYD

Trên Sealion 6, công nghệ DM-i Super Hybrid khởi đầu kỷ nguyên xe xăng lai điện mới cho BYD tại Việt Nam, khi điện năng giữ vai trò chủ đạo thay vì hỗ trợ.

Thay vì coi động cơ xăng là trung tâm như các hệ thống hybrid truyền thống, BYD thiết kế DM-i Super Hybrid theo hướng điện hóa nhiều hơn. Hệ thống này gồm pin Blade Battery dung lượng cao, mô-tơ điện EHS và động cơ 1,5 lít hoạt động theo cơ chế tối ưu năng lượng. Động cơ xăng đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, vận hành khi cần tăng công suất hoặc sạc cho pin ở tốc độ cao.

Bản vẽ động cơ, hệ truyền động DM-i trên một dòng xe BYD. Ảnh: BYD

Đại diện BYD cho biết, kiểu "điện trước – xăng sau" giúp công nghệ này dung hoà ba yếu tố: tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và phản ứng nhạy bén. Xe có thể tự chuyển đổi giữa ba chế độ gồm EV, HEV nối tiếp và HEV song song. Theo công bố của BYD, khi pin đầy có thể di chuyển thuần điện đến 120 km và khi pin xuống thấp, hệ thống sẽ chuyển chế độ hybrid.

Khi sạc pin, hệ thống sạc nhanh DC có thể nạp từ 30% lên 80% trong 35 phút, hoặc người dùng có thể dùng sạc AC tại nhà. Ngoài ra, xe có công nghệ V2L cung cấp năng lượng cho các thiết bị ngoài trời trong tình huống cần thiết.

Sealion 6 tại Việt Nam. Ảnh: BYD

Tại thị trường Việt Nam, Sealion 6 là mẫu xe đầu tiên của BYD dùng công nghệ DM-i Super Hybrid. Trong hành trình xuyên Việt hồi tháng 6 do hãng này tổ chức, Sealion 6 đạt quãng đường 1.795,1 km với một bình xăng và pin sạc đầy. Sắp tới, BYD dự kiến ra mắt Seal 5 – mẫu sedan cỡ C dùng công nghệ DM-i, hướng đến nhóm khách trẻ, yêu thích công nghệ.

Khi ra mắt thị trường Việt, Seal 5 sẽ là mẫu duy nhất phân khúc sedan cỡ C trang bị công nghệ hybrid cắm sạc ngoài (PHEV), mang đến thêm lựa chọn bên cạnh loại động cơ xăng truyền thống.

Seal 5 thuộc phân khúc sedan cỡ C. Ảnh: BYD

"Với chiến lược phát triển song song xe điện thuần và hybrid, BYD đang từng bước hoàn thiện danh mục sản phẩm đa dạng cho thị trường Việt Nam, từ dòng xe gia đình, doanh nhân đến khách hàng dịch vụ", đại diện hãng nói.

Quang Anh