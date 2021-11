Đó là lần đầu tiên Mạnh Tuấn (40 tuổi, Hà Nội) có cảm giác rùng mình khi ngồi sau vô-lăng. "Tôi quá bất ngờ dù đã tìm hiểu sơ qua công nghệ an toàn trên chiếc xe. Giống như hồi mới tập lái, thầy giáo ngồi ghế phụ hay kéo nhẹ vô-lăng để căn đường giúp mình vậy", Tuấn kể.

Những công nghệ an toàn mà anh Tuấn trải nghiệm ngày nay là những thứ khó hình dung cách đây khoảng một thập kỷ hoặc xa hơn. Bắt đầu từ phát minh dây đai an toàn ba điểm của kỹ sư người Thụy Điển Nils Bohlin từ hơn 60 năm trước, ôtô ngày nay đang tiến đến khả năng vận hành thông minh, nhờ công nghệ an toàn chủ động.