Công nghệ an toàn chủ động – xu thế trên xe phổ thông

Áp lực cạnh tranh khiến các hãng xe tăng thêm công nghệ an toàn, tạo cho người dùng thói quen mới.

Trong buổi tọa đàm công chiếu tối 31/5 trên VnExpress, chuyên gia cùng khách mời đã chỉ ra các yếu tố, vì sao các mẫu xe phổ thông ngày càng được trang bị nhiều tính năng an chủ động.

Toyota Velozz Cross trong bài thử nghiệm tính năng của VnExpress. Ảnh: cắt từ clip.

Chuyên gia, ông Hoàng Kiên Định cho biết, đầu tiên người dùng cần hiểu về khái niệm hệ thống an trên ôtô sẽ có hai dạng. Dạng đầu tiên hay gặp nhất là an toàn bị động - các hệ thống can thiệp sau khi va chạm xảy ra như dây đai an toàn, túi khí...

Trong khi đó, an toàn chủ động là hệ thống nhận biết sớm nguy hiểm, từ đó can thiệp nhằm ngăn va chạm xảy ra. Tính năng điển hình của hệ thống an toàn chủ động là: Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Cảnh báo tiền va chạm...

Trước đây, khi mua một mẫu xe phổ thông người dùng thường quan tâm đến các tính năng của hệ thống an toàn bị động như số túi khí, hoặc phanh đĩa 4 bánh. Đến hiện tại, cùng tầm tiền bỏ ra người dùng đã quan tâm nhiều hơn tới các tính năng an toàn chủ động như: Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh bảo lệch làn đường...

Camera quan sát đặt ở gương chiếu hậu Veloz Cross. Ảnh: TMV.

Chuyên gia Hoàng Kiên Định cũng cho biết, các tính năng an toàn tiên tiến đã có từ khá lâu trên các mẫu xe sang, tuy nhiên gần đây, các mẫu xe phổ thông mới đua nhau sở hữu những trang bị này. "Do yêu cầu ngày càng cao về an toàn của người dùng, các trang bị an toàn chủ động đang dần trở thành những tính năng cơ bản trên ôtô", vị chuyên gia nói.

Ngoài ra, công nghệ an toàn là một trong những yếu tố giúp các hãng tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Chuyên gia đưa so sánh, Toyota trước đây là hãng bảo thủ về thiết kế, trang bị, nhưng thời gian gần đây đã đưa ra nhiều trang bị an toàn chủ động cho xe, điển hình là Gói an toàn Toyota Safety Sence. Gói trang bị này được áp dụng ở ngay trên những mẫu xe phổ thông, giá khoảng 700 triệu đồng như Veloz Cross.

Ngoài ra, những công nghệ cao cấp sau một thời gian được trang bị trên xe sang, sẽ được nhiều hãng đưa xuống xe phổ thông. Bởi khi công nghệ trở nên phổ biến, được sản xuất nhiều hơn thì chi phí sẽ rẻ đi theo thời gian.

Về phía người dùng, những người như chị Phạm Trà My đang dần làm quen với các công nghệ an toàn chủ động, có thể di chuyển an toàn hơn, đề phòng được các tình huống rủi ro có thể xảy đến.

Đèn chiếu sáng LED trên Veloz Cross có tính năng tự động chiếu xa AHB. Ảnh: TMV.

Khách mời nữ trong tọa đàm của VnExpress cho biết, trong bối cảnh giao thông phức tạp, đôi lúc có thể khiến người dùng không tập trung khi lái xe, các tính năng an toàn chủ động sẽ là giải pháp hỗ trợ. Ngoài an toàn, các nhóm công nghệ mới này còn giúp người lái giảm căng thẳng khi tham gia giao thông, nhất là trong môi trường đô thị đông đúc.

Sau khi trải nghiệm thực tế các tính năng an toàn chủ động trên Veloz Cross, Trà My cho biết, công nghệ giờ đây đã dễ tiếp cận, thuận tiện cho việc sử dụng hơn. Đặc biệt, với phái yếu, luôn muốn những thứ đơn giản và thực dụng. "Giống như trên chiếc Yaris của tôi, những công nghệ của xe Nhật thường rất dễ sử dụng, thao tác thuận tiện và bền bỉ", nữ khách mời nói tại Tọa đàm.

An toàn là một trong những tính năng quan trọng hàng đầu, thường được người dùng tìm hiểu kỹ khi tìm hiểu một mẫu xe. Ngoài những tính năng an toàn bị động, các tính năng an toàn chủ động đang ngày càng phổ biến trên nhiều dòng xe tại Việt Nam.

Đoàn Dũng