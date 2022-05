Chuyên gia và khách mời sẽ lý giải xu hướng, trải nghiệm thực tế các công nghệ an toàn trên ôtô cỡ nhỏ, ngay tại buổi công chiếu Car Talks do VnExpress tổ chức.

Tọa đàm "Công nghệ an toàn trên ôtô cỡ nhỏ" do VnExpress tổ chức với khách mời Chuyên gia là ông Hoàng Kiên Định (Hải Âu). Vị khách mời là chủ một hệ thống gara sửa chữa ôtô tại Hà Nội, có hơn 20 năm kinh nghiệm, nghiên cứu và theo dõi thị trường ôtô, đặc biệt trong mảng kỹ thuật, công nghệ. Khách mời tiếp theo là chị Phạm Trà My (33 tuổi, Hà Nội), người sử dụng chiếc Toyota Yaris 2019 thường xuyên di chuyển trong đô thị hàng ngày.

Xu hướng Công nghệ an toàn trên ôtô cỡ nhỏ

Công nghệ an toàn chủ động là trang bị thường thấy trên các dòng xe hạng sang. Nhưng vài năm gần đây, một số hãng phổ thông đã bắt đầu tích hợp gói công nghệ này cho nhiều dòng xe đời mới.

- Thưa chuyên gia, thế nào là "An toàn chủ động" và "An toàn bị động" trên ôtô? MC Car Talks đặt câu hỏi.

- Chuyên gia Hoàng Kiên Định: An toàn bị động là những tính năng sẽ can thiệp sau khi va chạm xảy ra, giúp bảo vệ và hạn chế tối đa chấn thương cho hành khách bên trong xe. Ví dụ cho tính năng an toàn bị động là túi khí. Khi xảy ra va chạm (đến một mức độ nhất định), túi khí sẽ bung để bảo vệ tính mạng của người ngồi bên trong xe.

An toàn chủ động là những tính năng được kích hoạt sớm, nhằm cảnh báo hoặc hỗ trợ người lái trước khi xảy ra va chạm, hay còn gọi là các tính năng "đón đầu va chạm". Ví dụ điển hình là tính năng Hỗ trợ cảnh báo tiền va chạm PCS, Hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường LDA hay Đèn chiếu xa tự động AHB...

(Đang cập nhật...)

Quang Anh

Video: Chung Lộc - Ngọc Hà - Hoài Thu