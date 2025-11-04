Công dụng của lá thường xuân với bệnh hô hấp

Lá thường xuân, một thảo dược quen thuộc trong y học cổ truyền, có tác dụng hỗ trợ điều trị ho, long đờm và các bệnh lý về hô hấp.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), lá thường xuân (Hedera helix) là phần lá của một loài cây leo được sử dụng phổ biến trong y học nhờ chứa nhiều hoạt chất sinh học có lợi. Loại thảo dược này nổi bật với khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh hô hấp như ho, viêm phế quản, có tác dụng làm dịu niêm mạc, giảm đờm và cải thiện thông khí đường thở.

Thường xuân là cây thân leo, có đặc tính trang trí nhưng cũng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Ảnh: Engelhard

Trải qua hàng thế kỷ, giá trị y học của lá thường xuân vẫn được duy trì và củng cố bằng các nghiên cứu hiện đại. Nhiều công trình khoa học đã chứng minh các hoạt chất saponin trong lá, đặc biệt là hederacoside C và alpha-hederin, có tác dụng làm loãng dịch nhầy, giãn phế quản và hỗ trợ hệ hô hấp hiệu quả. Nhờ vậy, lá thường xuân được xem là nguồn dược liệu an toàn, được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm điều trị ho, viêm phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn tính, góp phần duy trì vị thế của thảo dược này trong y học hiện đại.

Dây chuyền sản xuất Prospan tại nhà máy Engelhard (CHLB Đức). Ảnh: Engelhard

Nhờ những lợi ích nổi bật của lá thường xuân, dược sĩ Karl Philipp Engelhard – nhà sáng lập Engelhard Arzneimittel, một công ty dược phẩm của Đức, đã tiến hành nghiên cứu và ứng dụng chiết xuất từ loại thảo dược này để bào chế thuốc trị ho cho con gái của mình. Từ nghiên cứu đó, công thức đầu tiên của Prospan, sản phẩm siro ho chiết xuất lá thường xuân nổi tiếng của Đức, ra đời.

Kể từ khi được giới thiệu, Prospan trở thành một trong những sản phẩm thảo dược được tin dùng tại hơn 100 quốc gia. Nhờ chiết xuất lá thường xuân, sản phẩm giúp giảm ho, long đờm và hỗ trợ chống co thắt, phục hồi hệ hô hấp. Prospan được sản xuất theo công nghệ chiết xuất độc quyền, được cấp bằng sáng chế, bảo đảm hiệu quả điều trị và chất lượng ổn định.

Prospan - Thuốc ho thảo dược từ cao khô lá thường xuân. Ảnh: Sohaco

Với thành phần tự nhiên, không cồn, không đường và không phẩm màu, Prospan có thể sử dụng cho nhiều đối tượng, bao gồm cả trẻ nhỏ và người mắc tiểu đường. Sản phẩm có 3 dạng bào chế, phù hợp với nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Trong đó, Prospan Syrup dạng siro dành cho trẻ từ 0 tháng tuổi trở lên; Prospan Forte dạng siro hương bạc hà, cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn; và Prospan Lozenges dạng viên ngậm mềm, không gây rát lưỡi, cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn.

"Sự ra đời và phát triển của Prospan là minh chứng cho việc kế thừa giá trị y học cổ truyền của lá thường xuân và ứng dụng tiến bộ khoa học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe hô hấp, góp phần khẳng định vị thế của thảo dược này trong y học ngày nay", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Hải My