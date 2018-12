Người mẹ trẻ than khóc vì 'rơi túi bị đòi chục triệu đồng tiền chuộc'

Tôi bị nghi ngờ khi trả lại 12 triệu và iPhone 6 cho người đánh rơi

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ lại câu chuyện "cười ra nước mắt" xảy ra vào khoảng 12h30' trưa ngày 11/6 của một người mẹ trẻ khi chị không may đánh rơi chiếc túi có chứa những giấy tờ quan trọng kèm theo số tiền lớn trên đường đi đón con về, ở Hà Đông (Hà Nội). Khi về nhà, người mẹ đã gọi liên tục vào số điện thoại của mình và được một người đàn ông nhấc máy hẹn gặp ở một quán cà phê. Thế nhưng, sau khi xác nhận thông tin một hồi lâu, thay vì trả lại toàn bộ tài sản nhặt được, người đàn ông này chỉ đưa lại giấy tờ cho chị và giữ lại số tiền để chia cho những thanh niên cùng ngồi trong quán.



Cô gái chia sẻ trên Facebook: “Mình khóc lóc van xin thì bác ấy trả cho 2 triệu, rồi còn lấy số tiền chia cho mỗi người một ít. Nhìn cảnh đó mà nước mắt trào luôn. Mồ hôi công sức của mình biết là do mình không cẩn thận nhưng sau hành động của họ khiến mình đau lòng… Khóc ròng thì ông ấy bớt lại cho 2 triệu. Xung quanh đồng thanh, trả lại thế là may rồi…lúc này, đau buồn, tủi thân, mình chỉ biết khóc thôi...”. > Xem chi tiết

Cô gái chia sẻ câu chuyện trớ trêu của mình khi bị người đàn ông nhặt được túi lấy hết tiền.

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện của bà mẹ trẻ đã nhận được hàng nghìn lượt "like" và chia sẻ từ phía cộng đồng. Câu chuyện gây tranh cãi về việc nhặt được của rơi trả người đánh mất nhưng đòi tiền chuộc.

>> Xem thêm: Gái xinh bị tố đòi 2 triệu tiền chuộc ví rơi

Anh Việt

https://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2016/06/13/IMG2184-2240-1419559512-180x10-9859-6863-1465809470.jpghttps://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2016/06/13/IMG2184-2240-1419559512-180x10-9859-6863-1465809470.jpghttps://vcdn-vnexpress.vnecdn.net/2016/06/13/IMG2184-2240-1419559512-180x10-9859-6863-1465809470.jpg Xin chuộc lại điện thoại đánh rơi trên taxi nhưng bất thành Tôi không tiếc điện thoại, chỉ tiếc những hình ảnh, video của con mình suốt một năm đầu đời lưu trong máy, tiếc cho xã hội còn xa vời với

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.