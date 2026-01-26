'Công đoàn phải thành nơi phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ'

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long yêu cầu công đoàn ngành đổi mới vai trò, trở thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

"Công đoàn ngành phải trở thành trung tâm phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, không chỉ là tổ chức phúc lợi", Thứ trưởng Phạm Đức Long, Chủ tịch công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, sáng 26/1.

Thứ trưởng Phạm Đức Long, Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Phan Hoàn

Theo ông, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, công đoàn ngành phải gắn với nâng cao năng lực nghề nghiệp và sức cạnh tranh của người lao động.

Phân tích kỹ hơn, ông cho rằng người lao động mất năng lực nghề nghiệp còn nguy hiểm hơn cả mất việc làm. Mất việc có thể tìm việc khác, nhưng mất năng lực nghề nghiệp thì "vừa mất việc, vừa mất cơ hội tìm việc mới". Vì vậy, công đoàn phải đồng hành với người lao động trong việc bảo vệ và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

"Đây chính là điểm khác biệt, bản sắc riêng của Công đoàn Khoa học và Công nghệ", ông nhấn mạnh về một trong bốn định hướng của năm 2026.

Định hướng tiếp theo là xây dựng công đoàn số và chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động. Theo Thứ trưởng, công đoàn có thể lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ đoàn viên, người lao động trên môi trường số. Việc chăm lo, bảo vệ người lao động cũng cần mở rộng sang không gian số, nơi các công cụ như AI và trợ lý ảo có thể được sử dụng để tư vấn chính sách, pháp luật.

Ở định hướng thứ ba, Thứ trưởng yêu cầu công đoàn "trở nên quan trọng hơn" đối với tổ chức chuyên môn. Công đoàn phải thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, gắn thi đua với giải quyết các bài toán thực tiễn như tăng năng suất, doanh thu, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả công việc.

Cuối cùng, công đoàn cần xây dựng các công cụ đo lường giá trị hoạt động của mình. Mức độ tin cậy của đoàn viên, mức độ bảo vệ người lao động,... đều có thể được đo đếm và thực hiện trên môi trường số.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 26/1. Ảnh: Trọng Đạt

Năm 2025, kết quả hoạt động của Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam được đánh giá tích cực. Theo Phó chủ tịch Phạm Quang Hưởng, tổ chức đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng thời chăm lo tốt đời sống của đoàn viên, người lao động. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn được đẩy mạnh. Nhiều sáng kiến, đề tài, giải pháp có giá trị thực tiễn cao được ứng dụng, qua đó khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức, người lao động ngành khoa học và công nghệ.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đánh giá Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hoạt động hiệu quả và là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin. Phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", được tổ chức tốt, với trên 4.000 sáng kiến được công nhận, làm lợi khoảng 1.000 tỷ đồng.

Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 53 công đoàn trực thuộc với 201 công đoàn cơ sở và 82.837 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động trong ngành phần lớn có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản.

Trọng Đạt

