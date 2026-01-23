Thứ trưởng Vũ Hải Quân được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà NộiThứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân được 100% cử tri Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 23/1, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị lãnh đạo mở rộng, nhằm thảo luận, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 150/150 cử tri có mặt biểu quyết thống nhất giới thiệu ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Lưu Quý

Theo các đại biểu, ông Vũ Hải Quân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Ông là cán bộ được đào tạo bài bản, có nền tảng chuyên môn sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, am hiểu thực tiễn quản lý và có kinh nghiệm điều hành trong hệ thống giáo dục, nghiên cứu.

Ông Quân cũng được đánh giá có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và uy tín trong công tác. Đây là những yếu tố được nhận định có thể đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, nhất là ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hải Quân cho rằng đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn thể hiện sự kỳ vọng lớn đối với Bộ trong giai đoạn tới, đi kèm "trách nhiệm và áp lực rất lớn". Ông khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành phân công của tổ chức, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, hoàn thiện thể chế nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trao đổi thêm, ông cho biết sẽ bố trí thời gian, phối hợp công tác phù hợp trong trường hợp được giao thêm nhiệm vụ tại Quốc hội, bảo đảm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ, vừa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Cử tri biểu quyết thống nhất giới thiệu ông Vũ Hải Quân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Lưu Quý

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò của thể chế như một lợi thế cạnh tranh chiến lược. Theo ông, muốn phát triển đột phá thì thể chế phải đột phá, xuất sắc.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Bộ thay đổi cách làm, chủ động nghiên cứu, thiết kế, kiến tạo chính sách, thể chế theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Các Cục, Vụ cũng cần hình thành "nhóm nghiên cứu chính sách" trong đơn vị mình, đồng thời coi xây dựng thể chế là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo ông, việc chuẩn bị tốt dữ liệu và luận cứ sẽ giúp các phát biểu của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quốc hội thể hiện rõ uy tín, năng lực của Bộ, của ngành cùng thông điệp muốn truyền tải.

PGS.TS Vũ Hải Quân 52 tuổi, quê Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông cũng nằm trong danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, công bố tối 22/1.

Ông được biết đến là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP HCM. PGS.TS Vũ Hải Quân từng làm Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, tháng 9/2025.

Trọng Đạt - Lưu Quý

