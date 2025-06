Công đoàn đề nghị tăng lương tối thiểu vùng trước 1/1/2026

Đại diện chủ sử dụng lao động muốn tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026 song Công đoàn Việt Nam đề nghị sớm hơn.

Thông tin ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, chia sẻ trước thềm phiên họp đầu tiên của Hội đồng tiền lương quốc gia sáng 26/6. Ông dẫn nguyên tắc việc họp Hội đồng phải thực hiện sớm hơn, song chia sẻ với tình hình doanh nghiệp, tạo đà chung cho phát triển đất nước nên Công đoàn đồng tình lùi thời điểm thương lượng.

"Thời điểm tăng, mức tăng cụ thể sẽ được tiếp tục thương lượng qua phiên họp hôm nay để hài hòa quyền lợi người lao động cũng như doanh nghiệp. Ngoài ra còn liên quan các thủ tục pháp lý như ban hành nghị định cũng như phù hợp chung với bối cảnh xã hội", ông nói.

Công đoàn đề nghị tăng lương tối thiểu trước 1/1/2026 Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiêm Phó chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia chia sẻ trước khi vào phiên họp đầu tiên sáng 26/6. Video: Hồng Chiêu

Lương tối thiểu vùng được điều chỉnh gần nhất ngày 1/7/2024 với tỷ lệ tăng 6% - mức được đánh giá là "hài hòa giữa doanh nghiệp và lao động, cơ bản đảm bảo mức sống tối thiểu năm 2025".

Lương tối thiểu tháng vùng 1 hiện đạt 4,96 triệu đồng; vùng 2 là 4,41; vùng 3 là 3,86 và vùng 4 là 3,45 triệu đồng. Lương tối thiểu giờ vùng 1 là 23.800 đồng; vùng 2 mức 21.200; vùng 3 là 18.600; vùng 4 là 16.600 đồng. Lương giờ được quy đổi tương đương từ lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, ngày; hoặc lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc để sản xuất sản phẩm.

Thông lệ hơn 10 năm qua, lương tối thiểu thường điều chỉnh vào ngày 1/1 hàng năm. Song do ảnh hưởng của dịch Covid cùng biến động tình hình thế giới, hai lần điều chỉnh lương tối thiểu gần nhất đều vào ngày 1/7.

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng bàn về điều chỉnh lương tối thiểu năm 2026. Ảnh: Hồng Chiêu

Hội đồng tiền lương quốc gia do Thủ tướng thành lập, gồm 17 thành viên, có chức năng tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng gồm tháng và giờ; chính sách tiền lương đối với lao động; khảo sát, đánh giá tình hình tiền lương, mức sống tối thiểu của lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc làm, thất nghiệp; rà soát mức sống tối thiểu của lao động và gia đình; phân vùng địa bàn áp dụng lương tối thiểu làm cơ sở tăng lương từng thời kỳ. Hàng năm, cơ quan này tổ chức thương lượng để khuyến nghị với Chính phủ phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng, gồm mức theo tháng và giờ.

Quý I năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,93%, cao nhất so với các năm trong giai đoạn 2020-2025. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo - vốn là động lực của nền kinh tế, cho thấy trên 24,1% nói tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý cuối năm ngoái. Hơn 47% đơn vị kinh doanh nhìn nhận ổn định, còn lại đánh giá khó khăn. Riêng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 3 tháng đầu năm tăng 3,22% so với cùng kỳ 2024.

Từ 1/7/2025, lương tối thiểu vùng được xác định theo đơn vị hành chính cấp xã thay vì cấp huyện khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động.

Hồng Chiêu