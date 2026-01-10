Công dân Trung Quốc bị bắt vì chụp ảnh căn cứ B-2 Mỹ

Một công dân Trung Quốc bị Mỹ bắt với cáo buộc chụp ảnh trái phép căn cứ Whiteman, nơi đóng quân của phi đội oanh tạc cơ tàng hình B-2.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/1 cho biết công dân Trung Quốc Wu Qilin, 35 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc "chụp ảnh trái phép cơ sở và thiết bị quân sự quan trọng", có thể bị kết án tù. Các công tố viên cáo buộc Wu đã ghi hình tại khu vực cạnh căn cứ không quân Whiteman, nơi đóng quân của phi đội oanh tạc cơ tàng hình B-2, cùng một cơ sở quân sự khác.

Theo cáo trạng, Văn phòng Điều tra Đặc biệt (AFOSI) của căn cứ Whiteman ngày 2/12/2025 phát hiện một xe minivan màu trắng mang biển số của bang Massachusetts ở ngoại vi sân bay. Đội cảnh vệ tới chỗ chiếc xe và thấy Wu đang quan sát oanh tạc cơ B-2, nói với anh ta rằng không được chụp ảnh hay quay video căn cứ.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 cất cánh từ căn cứ Whiteman, bang Missouri, Mỹ tháng 10/2025. Ảnh: USAF

Một ngày sau, AFOSI nhận tin báo chiếc minivan lại xuất hiện bên ngoài căn cứ Whiteman. Nhân viên AFOSI tới vị trí này và gặp Wu, anh ta thừa nhận đã quay video oanh tạc cơ B-2 và chụp nhiều ảnh hàng rào bên ngoài, cổng và thiết bị quân sự trong sân bay.

Các điều tra viên phát hiện Wu ghi hình tổng cộng 18 video và ảnh căn cứ Whiteman bằng điện thoại, cũng như chụp ảnh một căn cứ khác và máy bay quân sự tại đó. Chưa rõ Wu có đăng các nội dung này lên mạng xã hội hoặc chuyển cho người khác hay không.

Giới chức Mỹ cho biết Wu nhập cảnh trái phép vào nước này hồi tháng 6/2023 và bị bắt vì tội cư trú bất hợp pháp. Do thiếu nơi giam giữ, công dân Trung Quốc được thả để chờ thủ tục trục xuất, dự kiến diễn ra ngày 9/2/2027. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắt Wu ngày 3/12/2025.

Theo luật pháp Mỹ, chụp ảnh các cơ sở quân sự từ khu vực bên ngoài là hành động hợp pháp. Tuy nhiên, một số căn cứ như Whiteman nằm trong diện được bảo vệ, cấm người ngoài quay phim và chụp ảnh.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 cất cánh từ căn cứ Whiteman, bang Missouri, Mỹ tháng 4/2025. Ảnh: USAF

"Căn cứ Whiteman đặc biệt thu hút sự chú ý do vai trò trung tâm trong năng lực răn đe chiến lược của Mỹ. Những thông tin tưởng chừng tầm thường về căn cứ này cũng có thể mang giá trị khi được tổng hợp", biên tập viên David Cenciotti của chuyên trang hàng không Aviationist nhận định.

Thông tin được công bố trong lúc Mỹ tăng cường giám sát tình trạng công dân nước ngoài tiếp cận những địa điểm nhạy cảm, sau loạt sự việc liên quan đến khí cầu trinh sát, thiết bị bay không người lái (drone) lạ xuất hiện gần căn cứ quân sự và nhiều người bị bắt vì theo dõi trái phép cơ sở quốc phòng.

"Giới chức Mỹ chưa công bố chiến dịch quy mô lớn nào liên quan đến vụ bắt Wu, song sự việc vẫn cho thấy cộng đồng tình báo và quân đội nước này lo ngại nỗ lực thu thập thông tin thực địa nhằm vào các căn cứ quân sự, đặc biệt là những cơ sở liên quan đến lực lượng răn đe hạt nhân", Cenciotti cho hay.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, AP, AFP)