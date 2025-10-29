Công chức Florida nhận thực phẩm hỗ trợ khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Hàng chục công chức liên bang lái xe đến xếp hàng ở Florida nhận thực phẩm hỗ trợ, khi chính phủ Mỹ đóng cửa gần một tháng.

Feeding South Florida, tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất Nam Florida chuyên cứu đói, giảm lãng phí thực phẩm, ngày 28/10 tổ chức chương trình phân phát thực phẩm hỗ trợ các công chức hạt Broward, nhằm giúp họ giảm bớt khó khăn khi phải làm việc không lương do chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài.

Hàng chục người đã lái xe đến bãi đậu xe Bass Pro Shops, Dania Beach, xếp hàng nhiều giờ để chờ nhận thực phẩm hỗ trợ. Một số cho biết họ là công chức trong lĩnh vực thiết yếu đang làm việc mà chưa được trả lương, số khác đang nghỉ việc không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa.

"Điều này sẽ giúp ích rất nhiều", Hebertay Perez, nhân viên Cục An ninh Vận tải (TSA) làm việc tại Sân bay Quốc tế Hollywood Fort-Lauderdale (FLL), nói tại sự kiện.

Các công chức từ Bộ Cựu chiến binh (VA), Văn phòng An sinh xã hội và Cục Nhà tù cũng đến xếp hàng chờ hỗ trợ. Nhân viên Feeding South Florida sẽ cho vào cốp xe của họ lượng thực phẩm đủ cho khoảng một tuần, gồm thực phẩm đóng gói, nông sản tươi, sản phẩm từ sữa và thịt.

"Số thực phẩm này sẽ hữu ích cho mẹ tôi. Bà ấy nằm liệt giường, mất trí nhớ, tôi là người chăm sóc chính", một nhân viên liên bang lái xe gần 40 km từ Miami đến sự kiện, nói.

Nhiều người lo lắng về tình trạng chính phủ kéo dài khiến họ chưa nhận được lương, trong khi vẫn phải trả các hóa đơn. "Không biết bước tiếp theo là gì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, luôn phải hồi hộp theo dõi tin tức để xem liệu chính phủ có mở cửa trở lại không", Tammy Norton, nhân viên đang tạm nghỉ việc không lương ở Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), nói.

Công chức Mỹ nhận hỗ trợ thực phẩm Công chức Mỹ nhận thực phẩm hỗ trợ tại Dania Beach, bang Florida, ngày 28/10. Video: Metro TV/APTN

Norton làm công chức 16 năm, từng trải qua đợt đóng cửa chính phủ năm 2018, song mô tả lần này tồi tệ hơn. Nỗi lo lắng của cô càng tăng lên khi khu vực tư nhân cũng tăng cường cắt giảm nhân sự.

"Nếu chúng tôi không đi làm, tìm việc khác và không thể quay lại cơ quan như cũ thì sao? Nghĩa là chúng tôi sẽ chẳng còn gì, sẽ chẳng còn công việc cho ai nữa", Norton nói.

"Hiện tại, tôi biết ơn vì con trai tôi được đến trường, ở đó có bữa trưa, chừng ấy đã đủ. Tôi cố gắng không xúc động khi nghĩ về điều đó", một nhân viên TSA giấu tên nói với CBS News.

Paco Velez, giám đốc Feeding South Florida, cho biết nhu cầu nhận thực phẩm hỗ trợ sẽ tăng lên khi tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp diễn, với các khoản trợ cấp tem phiếu thực phẩm (SNAP) dự kiến bị đóng băng vào tháng 11 do hết ngân sách.

Ông Velez cho biết một số công chức hưởng trợ cấp SNAP sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Giới chức Florida cho biết có 922.000 người ở Palm Beach, Broward, Miami-Dade và Monroe sẽ tạm thời mất trợ cấp SNAP vào tháng 11.

"Tức là có tới 922.000 người sẽ không biết chạy ăn ở đâu", ông Velez nói, cho biết Feeding South Florida đang nỗ lực tổ chức thêm các sự kiện phân phối thực phẩm vào tuần tới.

Tình nguyện viên Feeding South Florida chất thực phẩm hỗ trợ vào cốp xe của nhân viên liên bang, ngày 28/10. Ảnh: 7 News

Phần lớn công chức Mỹ phải nghỉ không lương kể từ 1/10, không có thu nhập, bởi chính phủ đóng cửa do bế tắc về đạo luật ngân sách tại quốc hội. Theo truyền thông Mỹ, hơn 600.000 nhân viên liên bang bị ảnh hưởng.

Các sự kiện phân phát thực phẩm hỗ trợ công chức cũng được tổ chức ở nhiều địa điểm khác trên nước Mỹ. Hôm 21/10, Ngân hàng Thực phẩm Capital Area phối hợp với tổ chức No Limits Outreach Ministries phân phát thực phẩm hỗ trợ cho công chức ở Landover, Maryland.

Họ cho biết đã phục vụ hơn 370 gia đình công chức, gấp đôi số họ dự kiến. Các công chức được yêu cầu xuất trình chứng minh thư công vụ để được nhận thực phẩm hỗ trợ.

"Tôi không nghĩ dòng người xếp hàng lại dài như vậy", Oliver Carter, thành viên ban tổ chức sự kiện, nói. "Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều nhân viên liên bang cần hỗ trợ thế này".

Đức Trung (Theo CBS News, 7 News)