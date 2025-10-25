42 triệu người Mỹ có nguy cơ mất tem phiếu thực phẩm

Khoảng 42 triệu người Mỹ đang đối mặt nguy cơ không còn nhận được trợ cấp theo SNAP, chương trình tem phiếu thực phẩm lớn nhất cả nước.

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, dự kiến hết ngân sách vào ngày 1/11 và không được duy trì nếu chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa qua thời hạn này, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo.

USDA, cơ quan giám sát SNAP, cảnh báo hàng triệu gia đình dễ bị tổn thương có thể sớm lâm cảnh đói ăn nếu mất tem phiếu thực phẩm. USDA đã thông báo tới các bang rằng toàn bộ trợ cấp sẽ không được chuyển trong tháng tới nếu quốc hội không hành động để mở cửa chính phủ trở lại hoặc không có nguồn tài trợ khẩn cấp.

Khoảng 42 triệu người đang thụ hưởng SNAP, mỗi người nhận trung bình khoảng 188 USD một tháng. Quỹ dự phòng khẩn cấp của SNAP còn khoảng 6 tỷ USD, trong khi chương trình cần 8,1 tỷ USD để chi trả trợ cấp cho tháng 11. Nếu không có nguồn tài trợ mới, USDA sẽ phải tạm dừng toàn bộ các hoạt động cấp phát.

SNAP, có từ năm 1961, từ lâu được xem là một trong những chương trình chống đói nghèo hiệu quả nhất ở Mỹ, với gần 1/2 người thụ hưởng dưới 18 tuổi. Hơn 70% trợ cấp được dành cho các hộ gia đình có người cao tuổi hoặc người khuyết tật.

Người thụ hưởng SNAP nhận trợ cấp điện tử trên thẻ EBT, có thể dùng để mua thực phẩm tương tự thẻ ghi nợ hay thẻ tín dụng.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Rhode Island, Mỹ. Ảnh: Washington Post

Thông tin các khoản trợ cấp SNAP có thể không được cấp phát từ tháng 11 khiến các hộ gia đình thu nhập thấp, phụ thuộc trên toàn quốc lo lắng, đặc biệt là trong những tháng lễ quan trọng sắp tới.

Sở Y tế Công cộng California cảnh báo trên website rằng "hàng triệu người California đang nhận trợ cấp từ các chương trình của bang có thể bị ảnh hưởng".

Tại quận Cam, California, có hơn 300.000 người phụ thuộc vào CalFresh, cơ chế phân phối trợ cấp SNAP ở bang này.

"Chúng tôi rất lo lắng. Rất nhiều người ở đây sống dựa vào khoản trợ cấp đó", Shari Horne, người nhận trợ cấp CalFresh ở thành phố Laguna Woods, quận Cam, lo ngại.

Bà Horne, người chăm sóc chồng khuyết tật, nhận được 220 USD từ thẻ EBT vào tuần đầu tiên của mỗi tháng để mua rau, gạo, trái cây tươi và thịt.

Bà bị bất ngờ và tự hỏi những người cao tuổi khác ở thành phố có biết khoản trợ cấp CalFresh của họ đang gặp rủi ro hay không. "Điều này rất khó khăn, tôi chưa kịp nghĩ sẽ phải làm gì vì tôi không hề biết chuyện này sẽ xảy ra", bà Horne nói.

Đức Trung (Theo People, CBS News)