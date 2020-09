Công bố tác phẩm cuối cùng của Du Tử Lê

Thi sĩ Du Tử Lê - tác giả bài thơ "Khúc thụy du" - để lại cuốn "Những tùy bút cuối cùng" trước khi mất.

Nhiều bài viết chưa từng công bố được in trong ấn phẩm. Một số bài từng đăng trên các báo được nhuận sắc, cấu trúc lại. Gần một tháng trước khi qua đời đột ngột, ông đã hoàn thiện bản thảo và chuyển đến cho đơn vị phát hành.

Tác phẩm "Những tùy bút cuối cùng" của Du Tử Lê. Ảnh: Phanbook.

Sách là những phác thảo về bức tranh văn nghệ và nhân vật Sài Gòn một thuở, như: Tạ Tỵ, Đinh Cường, Dương Nghiễm Mậu, Tô Thùy Yên, Nguyên Sa, Phạm Đình Chương, Thanh Tâm Tuyền, Trịnh Công Sơn... Tập tùy bút gợi lại không gian sinh hoạt văn hóa từng làm nên nét thanh lịch và chiều sâu của Sài Gòn xưa, như phòng trà, nhạc tờ... Ấn phẩm còn là tâm tình thi sĩ gửi về Sài Gòn - nơi đầy ắp vẻ đẹp của hoài niệm - trước khi ông rời cõi tạm, chấm dứt một hành trình văn chương nhiều cống hiến.

Du Tử Lê tên thật là Lê Cự Phách, sinh năm 1942 tại Kim Bảng, Hà Nam. Ông học Đại học Văn khoa Sài Gòn (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM), tu nghiệp báo chí tại Indianapolis, Indiana, Mỹ.

Nhà thơ Du Tử Lê. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.

Sinh thời, Du Tử Lê có hơn 300 bài thơ được phổ nhạc. Ông từng có tác phẩm đăng trên Los Angeles Times (1983) và New York Times (1994). Thơ của ông được chọn dịch và phê bình trong cuốn Understanding Vietnam của giáo sư Neil L. Jamieson. Cuốn này được dùng để làm tài liệu giảng dạy tại nhiều đại học ở Mỹ và châu Âu. Ông cũng có một số thơ, văn được chọn để giảng dạy tại vài đại học ở Mỹ và châu Âu từ năm 1981.

Quang Dũng hát 'Khúc thụy du' Quang Dũng hát "Khúc Thụy Du" (thơ: Du Tử Lê, nhạc: Anh Bằng). Video: VTV.

Du Tử Lê là một trong hai nhà thơ Việt Nam có thơ dịch và phê bình trong cuốn La Rage D'Etre Vietnamien của tác giả Jean Claude Pomonti (Nhà xuất bản Seuil de Paris, 1975). Ông còn là một trong sáu nhà thơ Việt Nam thuộc thế kỷ 20 có thơ được chọn in trong Tuyển tập thi ca thế giới - từ thời Thượng cổ đến hiện tại (World Poetry - An Anthology of Verse From Antiquity to Our Present Time, NXB W.W. Norton, New York, Mỹ, tái bản 1998).

Ông đã xuất bản 58 tác phẩm, như: Thơ Du Tử Lê (1964), Tình khúc Tháng mười một (1965), Tay gõ cửa đời (1967), Thơ Du tử Lê (1967-1972), Đời mãi ở Phương Đông (1974), Thơ tình Du Tử Lê (1996), Ở chỗ nhân gian không thể hiểu (1985-1989), Đi với về cũng một nghĩa như nhau (1992), Chấm dứt luân hồi em bước ra (1993), Biệt khúc (2013)... Năm 2019, ông mất ở tuổi 77 tại thành phố Garden Grove, California, Mỹ vì bệnh ung thư tá tràng, phổi.

Tam Kỳ