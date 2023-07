Công bố điểm thi các trường công an ngày 18/7

Cục Đào tạo của Bộ Công an ngày 18/7 sẽ công bố điểm kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các trường công an.

Thí sinh vào website của các trường mình đăng ký dự thi để tra cứu điểm thi. Ngày 18/7 cũng là thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn một triệu thí sinh.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển (tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (tỷ lệ 60%) làm tròn đến hai chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển của các trường công an như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Thí sinh dự thi đánh giá của Bộ Công an tại Học viện An ninh nhân dân, sáng 3/7. Ảnh:Dương Tâm

Cách đây hai tuần, 16.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an tổ chức. PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết số này tăng 7.000 so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu vào 8 trường công an là khoảng 1.900.

Bài thi đánh giá năng lực công an nhân dân gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, mỗi phần 90 phút. Thí sinh lựa chọn một trong hai mã bài thi CA1, CA2. Cả hai mã giống nhau phần trắc nghiệm về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Anh. Điểm khác biệt là mã CA1 có phần tự luận Toán, còn CA2 tự luận Ngữ văn.

Lãnh đạo Cục Đào tạo cho biết đề thi nằm trong chương trình kiến thức THPT, chủ yếu là lớp 12, đánh giá thí sinh theo 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Do tổ chức kỳ thi riêng và áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới, năm ngoái, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Điểm chuẩn cao nhất là 26,26, áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, dự thi ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an nhân dân) với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa).

Điểm chuẩn với nhóm thí sinh nam thấp hơn, phổ biến dưới 20. Trong đó, ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân, áp dụng với thí sinh nam miền Nam là 15,1 điểm (tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh), miền Bắc 15,64 - thấp nhất trong các ngành đào tạo.

Ngoài xét điểm thi, các trường công an còn hai phương thức xét tuyển khác là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Riêng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế chỉ áp dụng với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, ngành Nghiệp vụ An ninh và Nghiệp vụ Cảnh sát. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.5, TOEFL iBT 110 hoặc HSK 5 trở lên sẽ được xét theo phương thức này.

Lệ Nguyễn