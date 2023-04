Công bố đề tham khảo thi vào các trường công an năm 2023

Đề tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh đại học Công an nhân dân năm 2023 gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm và 5-6 câu tự luận, tùy vào bài thi mà thí sinh lựa chọn.

Bài thi tham khảo do Bộ Công an công bố ngày 21/4 gồm hai mã đề CA1 và CA2, cấu trúc tương tự năm ngoái. Mỗi mã đề đều có cả phần thi trắc nghiệm và tự luận.

Trong đó, phần trắc nghiệm 70 câu, kiểm tra kiến thức 7 môn học gồm Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh. Với phần tự luận, thí sinh chọn mã đề CA1 sẽ thi Toán và CA2 thi Ngữ văn. Thời gian làm bài mỗi phần là 90 phút.

Tại buổi tư vấn tuyển sinh Công an nhân dân chiều 5/4, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết 80% kiến thức đưa vào đề thi ở lớp 12, còn lại ở lớp 10 và 11. Vì vậy, thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức trong chương trình phổ thông, không cần đến các lò luyện.

Dự kiến, kỳ thi đánh giá tuyển sinh vào 8 công an diễn ra vào ngày 2-3/7. Điểm thi được kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tỷ lệ 60-40 làm căn cứ xét tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP HCM, hôm 7/7/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm nay, tổng chỉ tiêu vào 8 trường công an là 2.000. Ngoài xét tuyển dựa vào kết quả thi riêng và thi tốt nghiệp THPT, các trường còn tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, tương đương từ 7.5 IELTS trở lên.

Đây là năm thứ hai Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng. Với cách tính điểm xét tuyển mới, năm ngoái các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Điểm chuẩn cao nhất là 26,26 điểm với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (Học viện Chính trị Công an nhân dân). Trong số 2.050 thí sinh trúng tuyển hệ chính quy, hơn 97,8% nhập học.

Dương Tâm