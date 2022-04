Công bố dạng bài thi riêng vào các trường công an

Bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an nhân dân năm 2022 gồm bốn mã đề với các nội dung thi khác nhau dưới dạng trắc nghiệm và tự luận.

Theo dạng thức đề thi đánh giá Bộ Công an ban hành ngày 7/4, bài thi này gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài trong 180 phút, trong đó mỗi phần 90 phút. Bài thi được Bộ Công an tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày.

Thí sinh sẽ lựa chọn một trong bốn mã đề theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển, gồm CA1, CA2, CA3 và CA4. Trong đó, CA1 và CA2 có phần trắc nghiệm về lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh. Phần tự luận của CA1 là Toán và của CA2 là Ngữ văn.

CA3 và CA4 gồm trắc nghiệm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc. Phần tự luận của CA3 là Toán và CA4 là Ngữ văn.

Với phần thi trắc nghiệm, lĩnh vực khoa học tự nhiên gồm 25 câu (mỗi câu 1 điểm), kiến thức cốt lõi gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học. Trong đó 80% kiến thức lớp 12; 20% kiến thức lớp 10, 11 được đánh giá theo bốn cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Lĩnh vực khoa học xã hội tương tự, chỉ thay kiến thức cốt lõi bằng các môn Lịch sử, Địa lý, Văn hóa kinh tế xã hội.

Phần trắc nghiệm ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc) gồm 20 câu (mỗi câu 0,5 điểm) và cũng được đánh giá theo bốn cấp độ tương tự hai lĩnh vực trên.

Với phần tự luận, thí sinh được lựa chọn hai lĩnh vực Toán học hoặc Ngữ văn theo nguyện vọng lúc đăng ký sơ tuyển. Môn Toán có 3 đến 5 câu với 40 điểm, trong đó 80% kiến thức lớp 12, 20% ở lớp 10 và 11. Ngữ văn gồm hai câu với 40 điểm thuộc kiến thức lớp 12, trong đó câu một đọc hiểu với 10 điểm và câu hai là làm văn với 30 điểm.

Thí sinh sẽ thi tại các học viện, trường đại học Công an nhân dân theo nguyện vọng đăng ký khi sơ tuyển. Các thí sinh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường ở phía Bắc sẽ thi tại các trường công an ở phía Nam.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40%.

Một ngày tập luyện của sinh viên Học viện An ninh. Ảnh: Giang Huy

Năm 2022, tám trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu theo ba phương thức gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an; xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng.

Các ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát sẽ xét theo tổ hợp A00, A01, C03 và D01 cùng bài thi CA1, CA2. Ngành An toàn thông tin tại Học viện An ninh Nhân dân xét tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

Các ngành do Học viện Chính trị Công an Nhân dân đào tạo xét tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2. Các ngành do Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân đào tạo xét tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1. Đại học Phòng cháy chữa cháy sử dụng tổ hợp A00 và bài thi CA1.

Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế xét thí sinh đăng ký tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2; còn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc là D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4. Những em có nguyện vọng gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa sử dụng tổ hợp B00 và bài thi CA1 để xét tuyển.

