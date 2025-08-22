Công an xác định không dấu hiệu án mạng trong vụ hai thi thể dưới mương

Nghệ AnNhà chức trách xác định hai người tử vong ở mương nước ở xã Quỳnh Tam là do tai nạn giao thông.

Chiều 22/8, lãnh đạo xã Quỳnh Tam cho biết sau khám nghiệm hiện trường và tử thi, Công an tỉnh Nghệ An kết luận hai nạn nhân tử vong dưới mương nước dân sinh ở xóm 1 là do tai nạn.

"Nhà chức trách loại trừ yếu tố án mạng. Nạn nhân được bàn giao về gia đình mai táng", lãnh đạo xã nói.

Khu vực phát hiện hai thi thể, chiều 19/8. Ảnh: Hùng Lê

Chiều 19/8, người dân đi cắt cỏ qua khu vực mương nước dân sinh ở xóm 1, xã Quỳnh Tam, trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu cũ, phát hiện hai thi thể nổi sát mép đường, đang trong quá trình phân hủy. Dưới đáy mương có một xe máy hư hỏng.

Mương nước nơi phát hiện rộng khoảng một mét, sâu 1,5 m, mực nước 30-50 cm, hai bên đường cây cối um tùm che khuất.

Đức Hùng