Hai thi thể dưới mương nước

Nghệ AnHai thi thể trong quá trình phân hủy được phát hiện nổi dưới mương nước ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu cũ, chiều 19/8.

Khoảng 16h, người dân đi cắt cỏ qua khu vực mương nước dân sinh ở xóm 1, xã Quỳnh Tam, phát hiện hai thi thể nổi sát mép đường.

Khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định các nạn nhân đã tử vong từ vài ngày trước, hiện chưa rõ danh tính.

Khu vực phát hiện hai thi thể, chiều 19/8. Ảnh: Hùng Lê

Mương nước nơi phát hiện thi thể rộng khoảng một mét, sâu 1,5 m, mực nước 30-50 cm, hai bên đường cây cối um tùm che khuất.

Bước đầu, chính quyền địa phương nghi ngờ hai nạn nhân tử vong do tai nạn.

Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Đức Hùng