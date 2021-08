Công an xã đưa 'mẹ bầu' đi đẻ trong thời giãn cách

Đồng NaiThấy nhiều sản phụ, người bệnh cần nhập viện cứu nhưng đi lại khó khăn vì đang giãn cách xã hội, công an xã Bàu Trâm, Long Khánh nhận đưa họ đến viện miễn phí.

3 giờ sáng 11/8, thiếu tá Nguyễn Thanh Tín, trưởng công an xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh, Đồng Nai bật dậy sau cuộc điện thoại của một người đàn ông nhờ chở vợ đi viện vì chuyển dạ. Dù vừa mới chợp mắt được một lúc sau ca trực, nhưng chỉ khoảng 5 phút sau, thiếu tá Tín lái xe đã có mặt ở nhà sản phụ ở tổ 2, xã Bàu Trâm.

Đường từ xã Bàu Trâm đến bệnh viện ở trung tâm thành phố Long Khánh gần 10 km, phải qua nhiều chốt kiểm soát dịch. Nhờ đi xe của công an xã mà sản phụ tới viện sau đó khoảng 25 phút.

Anh Vỹ, chồng sản phụ chia sẻ: "Đang giãn cách xã hội nên mấy hôm trước tôi lo lắm vì không biết đưa vợ đi bằng cách nào. Mấy hôm trước biết các anh công an xã có nhận chở người đi viện miễn phí nên tui lưu số để gọi. Vợ nhập viện vài tiếng sau thì sinh, mẹ tròn con vuông rồi gia đình rất mừng".

Công an xã Bàu Trâm hỗ trợ đưa một sản phụ đến viện ngày 7/8. Ảnh: Đoàn thanh niên xã Bàu Trâm.

Từ ngày 9/7, Đồng Nai bắt đầu thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Thời gian đầu, lực lượng công an, dân quân và đoàn thanh niên xã hỗ trợ người dân khó khăn bằng những phần quà, giúp nông dân thu hoạch chôm chôm tặng cho các khu cách ly...

Tuy nhiên, thời gian giãn cách kéo dài khiến những người cần nhập viện cấp cứu, sản phụ đi sinh gặp khó khăn khi đi qua những chốt kiểm soát chống dịch. Vì thế, vào đầu tháng 8, lực lượng công an xã, dân quân và đoàn thanh niên xã Bàu Trâm quyết định nhận chở người đến viện miễn phí.

Thiếu tá Thanh Tín chia sẻ: "Xã Bàu Trâm là một xã xa trung tâm thành phố. Người dân ở đây là phần là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn rất khó khăn. Nếu để người dân tự di chuyển thì khi qua các chốt sẽ phải mất nhiều thời gian dừng lại để kiểm tra nên chúng tôi quyết định đưa họ đi để được đến viện kịp thời".

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tín bế một em bé bị sốt cao nhập viện đêm 11/8. Ảnh: Đoàn thanh niên xã Bàu Trâm.

Kể từ đó, ngoài công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và truy vết những ca nhiễm Covid -19 thì lực lượng công an, quân sự xã Bàu Trâm có thêm nhiệm vụ trực đường dây nóng. Người dân có nhu cầu đi viện gọi đến sẽ được hỗ trợ 24/24. Hầu hết những chuyến xe này thường do thiếu tá Thanh Tín trực tiếp đưa đi.

Gần nửa tháng nay, hàng chục trường hợp đã được hỗ trợ nhập viện kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng. Có đêm, khi vừa đưa một em bé bị sốt cao nhập viện quay về thì lực lượng công an lại nhận được cuộc gọi của một sản phụ nhờ hỗ trợ đưa đi sinh.

Hiện tại, xã Bàu Trâm chỉ hỗ trợ đưa người dân đi bệnh viện. Tuy nhiên, những trường hợp nào khó khăn về kinh tế, không tìm được phương tiện về nhà sau khi xuất viện thì lực lượng công an cũng sẽ sắp xếp giúp đỡ.

"Chúng tôi nghĩ việc đưa người bệnh, sản phụ cấp cứu kịp thời cũng cấp thiết không kém việc hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân. Những chuyến xe phần nào giúp bà con đỡ vất vả trong mùa dịch", vị trưởng công an xã chia sẻ.

Anh cũng cho biết, từ đầu mùa dịch đến nay lực lượng công an, dân quân đã ở lại trụ sở để công tác, mấy tháng nay anh cũng chưa về nhà với vợ con.

Diệp Phan