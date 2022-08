Bộ Công an tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới trên toàn quốc

Ngày 2/8, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, cho biết "không có vướng mắc gì" liên quan hộ chiếu mẫu mới nên vẫn cấp mới, cấp đổi như bình thường.

Cục khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế).

Trước việc hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, Cục đang phối hợp cùng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) giải quyết theo đường ngoại giao. Sau khi thống nhất về phương án, Cục Xuất nhập cảnh sẽ có báo cáo gửi cấp có thẩm quyền để có hướng xử lý tiếp theo.

Tại Hà Nội và TP HCM, nhiều người vẫn làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới. Chiều 2/8, trước cửa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội trên phố Phạm Ngọc Thạch, người dân xếp hàng kéo hàng chục mét để lấy số. Theo đại điện đơn vị, việc cấp diễn ra bình thường, "chưa có bất kỳ gián đoạn nào". So với đầu tháng 7, lượng người có giảm song "không đáng kể".

"Ngoài những trường hợp thắc mắc khi bị sứ quán một số nước từ chối, đa số công dân vẫn làm hộ chiếu để đi nước ngoài như bình thường", vị đại diện nói.

Hộ chiếu mẫu mới có bìa màu xanh tím. Ảnh: Phạm Dự

Trưa 2/8, hàng trăm người dân xếp hàng dài trước lối vào Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP HCM ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) chờ làm hộ chiếu. Tình trạng người dân đổ xô làm hộ chiếu mẫu mới đã kéo dài một tháng qua, sau khi cơ quan chức năng bắt đầu cấp hộ chiếu mẫu mới từ 1/7.

Theo đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP HCM, số lượng người làm hộ chiếu đã giảm dần trong gần đây. Mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ và đã bố trí lực lượng đáp ứng nhu cầu người dân, hạn chế tình trạng quá tải.

Người dân xếp hàng dài trước cửa Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP HCM, trưa 2/8. Ảnh: Đình Văn

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7, giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh.

Ngay sau khi mẫu hộ chiếu này lưu hành, Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Tây Ban Nha và Đại sứ quán CH Czech tại Việt Nam thông báo các quốc gia này dừng cấp thị thực vào hộ chiếu Việt Nam mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người sử dụng.

Theo tiêu chuẩn chung của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), việc ghi nơi sinh trong hộ chiếu là "tùy chọn". Dù giữ lại hay bỏ thông tin nơi sinh, ICAO khuyến cáo cơ quan cấp hộ chiếu phải xem xét mọi khía cạnh nhạy cảm liên quan quốc gia mình và liệu hộ chiếu này có được công nhận, cấp visa ở quốc gia khác hay không.

Từ năm 1986, Canada và Áo là những quốc gia đầu tiên chính thức cho phép công dân lựa chọn giữa việc xóa hay giữ nơi sinh của họ trên hộ chiếu. Song Chính phủ Canada cảnh báo công dân các vấn đề có thể xảy ra khi thiếu thông tin này, ví dụ vấn đề xin visa, sự chậm trễ khi làm thủ tục tại các cửa khẩu biên giới và việc từ chối nhập cảnh, do một số quốc gia cần thông tin về nơi sinh.

Phạm Dự - Đình Văn - Hải Thư