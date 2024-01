Công an TP HCM: 1.000 chiến sĩ truy bắt Nguyễn Thanh Tâm ở rừng keo

Khu vực Nguyễn Thanh Tâm - nghi can giết người, trốn rộng đến 50 ha, giáp sông, địa hình phức tạp, nên cảnh sát phải huy động 1.000 chiến sĩ truy lùng.

Cảnh sát bắt Nguyễn Thanh Tâm - nghi phạm giết người cướp SH ở TP HCM (bị trùm mặt), trưa 9/1. Ảnh: Đình Văn

Chiều 9/1, Công an TP HCM họp báo thông tin kết quả điều tra Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, về hành vi giết cô gái cướp xe SH, và quá trình truy bắt anh ta trong rừng keo (không phải cánh đồng trồng chanh như thông tin ban đầu) ở Long An.

Trước đó, ngay sau khi khống chế Tâm, 27 tuổi, tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An, Công an TP HCM đã di lý nghi phạm về để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 3 hôm trước, Tâm đội mũ kết đỏ, áo sơ mi đỏ, quần ngắn, đến quán cà phê là một kiốt trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM. Anh ta sau đó sát hại bà chủ quán 30 tuổi bằng hàng chục nhát dao, cướp xe SH Mode, điện thoại, 2 triệu đồng... rồi bỏ trốn về hướng tỉnh Long An.

Theo trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Tâm đang bị Công an tỉnh Long An truy tìm về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước khi gây án, anh ta đến tiệm hớt tóc ở xã khác để cướp tài sản nhưng do đông người nên không thực hiện, chuyển qua quán cà phê ra tay.

Trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng của hung thủ, Công an TP HCM thành lập ban chuyên án với lực lượng chính là Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp Công an huyện Hóc Môn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Long An, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an... với quyết tâm "bằng mọi giá phải bắt nghi can gây án trong thời gian nhanh nhất".

Cảnh sát dẫn giải nghi can giết người ở Sài Gòn Nghi can bị cảnh sát dẫn giải khỏi nơi ấn náu. Video: Nguyễn Điệp - Đình Văn - Hoàng Nam

Chiều cùng ngày, người dân thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, thấy thanh niên có nhân dạng giống nghi can giết người ở huyện Hóc Môn, TP HCM, ghé vào mua nước và thức ăn nên báo cảnh sát. Công an truy đuổi một đoạn thì anh ta vứt xe máy bên đường, lẩn trốn vào rừng keo rộng lớn, nhiều kênh rạch ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Trong 3 ngày qua, Ban chuyên án đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ, chó nghiệp vụ, các phương tiện thiết bị hiện đại để truy bắt Tâm. Cảnh sát đã chia nhau vạch từng lùm cây, sử dụng flycam lùng sục các điểm khả nghi trên cánh đồng.

Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng Cảnh sát hình sự, cho biết quá trình truy bắt Tâm lực lượng đã gặp nhiều khó khăn do địa hình nơi nghi can lẩn trốn rất rộng (khoảng 50 ha), giáp sông... Cảnh sát lập hơn 40 chốt để bao vây, không cho Tâm có đường thoát ra ngoài; sử dụng 7 chó nghiệp vụ, dùng 6-7 flycam liên tục rà soát. Hơn 10 cảnh sát phải nhập viện vì bị ong vò vẽ cắn.

Sau 2 ngày, dấu vết cho thấy Tâm vẫn còn ở bên trong rừng, vòng vây siết chặt dần. Đến sáng nay, cảnh sát dùng xe cuốc phá cây cối, tạo đường đi sâu vào khu vực Tâm đang trốn.

"Anh ta nằm dưới mương nước, che cỏ khô lên người, hở mặt. Khi xe cuốc tiến lại gần, Tâm vùng chạy và bị bắt ngay sau đó", trung tá Thắng kể, cho biết cơ quan điều tra đã thu toàn bộ tang vật vụ án.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, tại buổi họp báo chiều 9/1. Ảnh: Quốc Thắng

Chia sẻ thêm về những ngày truy bắt Tâm, trung tá Nguyễn Thành Hưng cho biết, người dân trong khu vực đã nấu từng gói mì để hỗ trợ cảnh sát. Khi Tâm được dẫn giải ra, hàng trăm người đã reo hò.

Hiện, Tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi, nói không có đồng phạm. Anh ta mang nợ nần nên đi cướp tài sản. Những ngày lẩn trốn trong rừng keo, nghi phạm ăn trái cây, uống nước mương.

Quốc Thắng