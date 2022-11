Công an ra biển áp tải 3 người 'hành hạ ngư phủ' vào bờ

Cà MauCảnh sát phải phối hợp bộ đội biên phòng ra biển áp tải ghe cá, đưa Nguyễn Công Toàn cùng 2 đồng phạm "hành hạ người khác" vào bờ xử lý.

Ngày 22/11, tại cuộc họp giao ban báo chí tỉnh Cà Mau, thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết Công an huyện Trần Văn Thời đã phải phối hợp cùng đồn biên phòng Sông Đốc ra biển áp tải ghe cá đưa Toàn, cùng Nguyễn Văn Tỵ và Đoàn Văn Hùng (34-44 tuổi) vào bờ phục vụ điều tra, do họ không chấp hành yêu cầu.

'Sớm khởi tố nhóm người hành hạ 2 ngư dân trên biển' Thượng tá Phan Bửu Kiếm - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cà Mau thông tin quá trình điều tra sự vụ. Video: An Minh

Hiện, 3 người này bị tạm giữ hình sự, bước đầu đã thừa nhận hành vi hành hạ 2 ngư dân Lê Văn Bình, 40 tuổi, Trương Văn Trung, 47 tuổi vì "lười làm việc".

"Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an huyện Trần Văn Thời củng cố chứng cứ để khởi tố bị can đối với 3 người này", thượng tá Kiếm nói và cho biết quá trình điều tra nếu đủ căn cứ xác định các tội danh khác sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Đối với các bị hại, đến sáng 22/11, Đồn biên phòng Sông Đốc đưa ông Trung từ ghe đánh bắt ngoài khơi vào bờ phục vụ việc điều tra. Công an cũng đã đưa ông Trung đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau để làm căn cứ, sớm khởi tố các bị can. Riêng ông Bình, công an vẫn chưa có thông tin liên lạc, đang phối hợp gia đình xác minh ghe biển mà anh này làm ngư phủ.

Cơ quan công an cũng xác nhận các video đăng trên mạng xã hội mấy ngày qua là đúng các bị hại và 3 nghi can.

Trong video khi được đưa vào đất liền hồi tháng 5, ông Trung kể, do bản thân hơi yếu và chậm tay "làm không kịp với anh em" nên bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh đập. "Tới giờ ăn cơm, họ ăn nhậu cho đã rồi kêu người khác bẻ 1-2 cây răng của tôi bằng kìm", ông Trung nói và cho biết các đồng nghiệp còn bắt ông ăn 11 con cá sống, nếu không tuân theo sẽ bị đánh tiếp.

Đoàn Văn Hùng - một trong ba người hành hạ hai ngư dân trên biển. Ảnh: Cắt từ video

Theo xác minh ban đầu, ngày 4/1, ghe đánh bắt thủy sản BT 97993 TS của bà Phạm Thị Hà (ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) xuất bến ra biển đánh bắt tại cửa sông Ông Đốc. Trong số 7 thuyền viên có Tỵ, Toàn (là tài công, con bà Hà) và Hùng. Sau đó, một thuyền viên không làm biển được nên đi nhờ ghe khác vào bờ. Bà Hà đưa ngư phủ Bình ra thay thế.

Đến ngày 23/5, Trung bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh; dùng kìm bẻ răng, bấm vào môi, tay và hạ bộ gây thương tích. Một ngày sau, Toàn và Hùng đánh Bình với cách thức tương tự. Sự vụ xảy ra trên vùng biển tỉnh Cà Mau, được một ngư dân khác trên tàu dùng điện thoại quay lại.

Ngày 28 và 30/5, lần lượt Trung và Bình đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo bị đánh trên ghe của bà Hà.

Bình và Trung sau đó tự thỏa thuận với bà Hà, không yêu cầu công an xử lý hình sự rồi rời khỏi địa phương.

Đến tối 16/11, hai video ghi lại cảnh ông Trung và Bình bị đánh lan truyền trên mạng. Công an thị trấn Sông Đốc cho biết đã 3 lần yêu cầu bà Hà điều ghe cùng 5 ngư phủ còn lại vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng bà này chưa thực hiện. Trong khi đó, Bình và Trung tiếp tục đi biển (ghe khác) nên công an chưa thể làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những người liên quan.

Ngư dân Trương Văn Trung khi được điều trị tại Bệnh viện Trần Văn Thời đầu tháng 6. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngày 18/11, Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án Hành hạ người khác, theo điều 40, Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt, đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ sự việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

An Minh