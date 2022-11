Khởi tố vụ án hai ngư dân bị hành hạ trên biển

Cà MauSau 3 ngày xuất hiện video hai ngư dân bị các đồng nghiệp đánh đập, Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án Hành hạ người khác.

Tối 18/11, Công an huyện Trần Văn Thời đã liên lạc được nạn nhân Trương Văn Trung, 47 tuổi. Ông này đi đánh bắt cá ngoài biển, đang trên đường vào đất liền. Còn ngư phủ Lê Văn Bình, 30 tuổi, nạn nhân thứ hai, lực lượng chức năng chưa biết người này ở đâu.

Mẹ của Trung, bà Võ Thị Lệ (66 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) cho biết con trai theo ghe biển đi đánh cá hơn 2 năm nay. Hồi tháng 5 Trung nói bị đánh, sau đó được bồi thường 150 triệu đồng, còn Bình bị nhẹ hơn được hỗ trợ 50 triệu đồng. Mấy ngày trước xem clip con bị đánh đập dã man, bà "rất sốc".

Một trong hai ngư dân bị hành hạ trên biển. Ảnh: Cắt từ video

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời, ngày 4/1, ghe đánh bắt thủy sản BT 97993 TS của bà Phạm Thị Hà (ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) xuất bến ra biển đánh bắt tại cửa sông Ông Đốc. Trong số 7 thuyền viên có Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Công Toàn (con bà Hà) và Nguyễn Văn Hùng (34-38 tuổi).

Sau đó, một thuyền viên không làm biển được nên đi nhờ ghe khác vào bờ. Bà Hà đưa ngư phủ Lê Văn Bình ra thay thế.

Đến ngày 23/5, Trung bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh; dùng kìm bẻ răng, bấm vào môi, tay và hạ bộ gây thương tích. Một ngày sau, Toàn và Hùng đánh Bình với cách thức tương tự.

Ngày 28 và 30/5, lần lượt Trung và Bình đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo bị đánh trên ghe của bà Hà. Tuy nhiên, họ không yêu cầu xử lý hình sự mà đòi bồi thường tiền thuốc điều trị. Đến tối 16/11, hai video ghi lại cảnh ông Trung và Bình bị đánh lan truyền trên mạng.

Công an thị trấn Sông Đốc cho biết đã 3 lần yêu cầu bà Hà điều ghe cùng 5 ngư phủ còn lại vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng bà này chưa thực hiện. Trong khi đó, Bình và Trung tiếp tục đi biển (ghe khác), hiện chưa vào bờ. Do vậy công an chưa thể làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của những người liên quan.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Quốc Việt, đã yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ sự việc, xử lý nghiêm nếu có sai phạm, báo cáo kết quả chậm nhất ngày 21/11.

An Minh