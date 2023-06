Công an Long An truy tìm 3 luật sư

Cơ quan điều tra thông báo truy tìm ông Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh để làm rõ dấu hiệu vi phạm khi phát tán nhiều video, hình ảnh, lời nói.

Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm 3 người trên, ngày 11/6. Họ là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP HCM, đã tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo Công an tỉnh Long An, cơ quan điều tra nhận được thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C05, Bộ Công an) về việc ông Miếng, Lân, Mạnh đã đăng nhiều video, hình ảnh, lời nói, bài viết lên mạng xã hội với nội dung có dấu hiệu hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Công an tỉnh Long An đã nhiều lần gửi giấy triệu tập 3 người nhưng họ "đều vắng mặt không lý do", công an phường nơi họ cư trú và thân nhân xác nhận họ "không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được". Vì vậy, cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Trả lời VnExpress, luật sư Đào Kim Lân cho biết vẫn sinh hoạt bình thường tại địa phương. Trước đó, khi có tin báo tội phạm liên quan các luật sư ông đã gửi văn bản đến lãnh đạo Công an, VKSND tỉnh Long An, phản hồi và nêu quan điểm về vụ việc.

Theo ông Lân, hiện ông sống tại TP HCM, nếu có dấu hiệu hành vi phạm tội và cần xác minh thì cơ quan thực hiện là Bộ Công an hoặc Công an TPHCM (nơi ông cư trú) chứ không liên quan Công an tỉnh Long An.

Trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm bị xác định hành vi quay phim, dàn dựng, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân; trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ.

TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm đã tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các bị cáo còn lại lĩnh 3-4 năm tù về cùng tội danh.

Khi bào chữa cho ông Vân và đồng phạm, 5 luật sư (trong đó có ông Miếng, Lân, Mạnh) cho rằng, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, xâm phạm hoạt động tư pháp trong việc điều tra, truy tố và xét xử đối với thân chủ. Kết luận điều tra, cáo trạng và bản án sơ thẩm thể hiện sự thiếu khách quan, không thuyết phục. Các bị cáo không xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào, không mạo nhận mình là đức Phật hay xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cùng như Công an huyện Đức Hòa.

Hoàng Nam - Hải Duyên