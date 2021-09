Công an Hà Nội lắp camera quét mã QR tại 23 chốt cửa ngõ

Người dân đi qua 23 chốt cửa ngõ vào Hà Nội sẽ đưa điện thoại có hình ảnh mã QR vào trước camera đặt sẵn để công an quét thông tin.

Từ ngày 14/9, camera ở 23 chốt do Cục Cảnh sát quản lý hành chính (C06 Bộ Công an) phối hợp cùng Công an Hà Nội lắp đặt bắt đầu hoạt động. Trước đây công dân đã khai báo y tế khi đi qua chốt phải đưa QR Code để cán bộ kiểm soát quét mã bằng điện thoại nên gây ra ùn ứ, dễ lây nhiễm chéo Covid-19.

Người dân quét mã QR ở chốt Pháp Vân sáng 14/9. Ảnh: Nguyễn Hiếu.

Theo đại diện C06, camera có dây nối kéo dài với máy tính và đặt cố định nên giữ được khoảng cách, từ đó hạn chế tiếp xúc gần. Khoảng cách giữa camera với người quét QR tối đa 30 cm. Người dân cũng có thể đưa tài liệu lên trước camera để cán bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu. Mỗi lần quét 2-5 giây.

Hệ thống này vận hành trên nền tảng ứng dụng của C06 tại webiste: kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. Sau khi quét, máy sẽ tự động kiểm tra lại thông tin, giấy tờ của công dân.

Để qua chốt nhanh, C06 khuyến cáo công dân cài phần mềm VNEID và khai báo tại nhà trước để lấy sẵn một mã QR; khi ra đường vẫn cần mang đủ các giấy tờ theo quy định.

Trước đó, C06 phối hợp với Công an TP HCM lắp 100 camera quét mã QR.

Hôm nay, tại 23 chốt cửa ngõ, Công an Hà Nội đã kiểm soát 9.786 lượt phương tiện, yêu cầu 2.133 lượt xe quay đầu (1.531 lượt không vào thành phố, 602 lượt không ra ngoài thành phố). 12 trường hợp bị phạt vì ra đường không có lý do chính đáng.

