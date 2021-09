Bộ Công an cấp mã QR qua app khai báo di chuyển VNEID

Ngày 8/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đưa vào hoạt động ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Phần mềm ra đời trên cơ sở hệ thống khai báo di chuyển nội địa, lấy mã QR do Bộ Công an triển khai trước đó qua website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Ứng dụng VNEID. Ảnh: Chụp màn hình.

Phần mềm dành cho điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android và iOS, cùng khai thác dữ liệu từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú.

Theo C06, mã QR Code được VNEID cấp có thể sử dụng cho các nền tảng đang sử dụng phổ biến như Ncovi, Bluezone, VHD, "giúp rút ngắn thời gian khai báo y tế trong quá trình tham gia giao thông".

VNEID kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ công tác truy vết F0, F1, F2.

Đầu tiên, người dùng vào App store hoặc CH Play hoặc quét mã QR để tải ứng dụng VNEID và đăng ký tài khoản. Hệ thống sau đó cho ra một mã QR duy nhất cho mỗi công dân gắn với thông tin đã kê khai.

Trước khi ra đường, công dân đăng nhập ứng dụng và chọn "di chuyển nội địa" để khai báo y tế và lịch trình di chuyển. Qua chốt kiểm soát Covid-19, người dùng xuất trình mã này.

Các bước khai báo. Ảnh: C06 cung cấp.

Để quét mã QR Code sinh ra từ phần mềm này, C06 đã cùng Công an TP HCM lắp 100 camera quét mã ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, thuận tiện hơn so với dùng điện thoại thông minh quét thủ công; hạn chế tiếp xúc gần, tránh lây nhiễm chéo.

Công dân có thể đưa tài liệu lên trước camera để cán bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu. Sau khi quét, máy sẽ tự động kiểm tra lại thông tin, giấy tờ. Mỗi lần quét 2-5 giây.