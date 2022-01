Công an bán hoa, lo Tết cho người nghèo

An GiangNửa tháng nay, cán bộ chiến sĩ công an Long Xuyên thay phiên nhau đứng trên vỉa hè đường Trần Quang Diệu bán hoa, gây quỹ tặng quà cho người nghèo ăn Tết.

Ý tưởng mở hàng hoa Tết là của trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng công an thành phố. Anh Hậu cho biết, từ đầu tháng Chạp, nhận thấy nhiều hộ trồng hoa lo không bán được hoa do ảnh hưởng của dịch bệnh. Anh bàn với Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ thành phố tổ chức mua hoa của nông dân, bán để gây quỹ lo Tết cho người nghèo.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu tại điểm bán hoa trước trụ sở công an TP Long Xuyên, giờ nghỉ trưa 24/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay sau đó, anh Hậu đã gọi xuống các đơn vị nhờ tìm những hộ trồng hoa đang gặp khó trong việc tiêu thụ, chưa có đầu ra đảm bảo công an thành phố sẽ đứng ra thu mua. "Tính đến ngày 24/1, chúng tôi đã nhập về 840 chậu hoa các loại, bán được 650 chậu", Trưởng công an thành phố nói.

Điểm bán hoa được tổ chức ở ngay vỉa hè phía trước trụ sở công an thành phố ở số 4, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Xuyên. Hàng ngày, sau ca trực hoặc tranh thủ lúc rảnh đoàn viên, cán bộ phụ nữ và công an thành phố thay nhau vận chuyển, đứng bán hàng đến 10h đêm.

Trung tá Huỳnh Thanh Đảo, trưởng công an phường Mỹ Thạnh đã mua hơn 20 chậu hoa các loại để chưng ở đơn vị. Nhiều chiến sĩ của công an phường cũng đến mua về chưng ở nhà trong dịp Tết. "Chất lượng hoa, giá cả không khác so với các điểm bán ở ngoài. Mua đâu cũng là mua, mua hoa ở đây để gây quỹ giúp người nghèo như thế này thì lại càng quý", ông Đảo nói.

Những phần quà Tết từ tiền lời bán hoa đã được mua quà tặng người khó khăn ở phường Mỹ Thạnh, sáng 24/1. Ảnh: Hội phụ nữ Công an TP Long Xuyên

Không đợi bán hết đợt, cứ vài ngày trung tá Hậu lại tổ chức mua quà gồm mứt bánh, gạo, mì gói... mang đến tặng các hộ nghèo. Hơn 30 hộ đã được tặng quà sau hai đợt. Gia đình nào có trẻ em thì sẽ được tặng thêm phong bì lì xì. Dự tính đến Tết, sẽ có 300 phần quà được trao. Sau khi phát động chương trình một số nhà hảo tâm không chỉ mua hoa mà còn tặng 3 tấn gạo, 15 triệu đồng để góp vào quỹ chung.

Chương trình dự tính sẽ kéo dài đến chiều 27 tháng Chạp. Sau khi tổng kết số tiền lời, mọi người sẽ mua thêm quà để tặng đợt cuối cho bà con kịp ăn Tết. "Chúng tôi cố gắng đóng vai trò là cầu nối, vừa giúp nông dân trồng hoa, vừa giúp người nghèo để ai cũng có cái Tết thời dịch thật ấm áp", anh Hậu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, 45 tuổi ở phường Mỹ Thạnh, quê Quãng Ngãi vào Long Xuyên bán hủ tiếu đã 20 năm vừa nhận được một phần quà hôm 24/1. Bà cho biết, năm nay dịch bệnh, làm ăn khó khăn nên vợ chồng không đủ tiền về quê. Bù lại, lần đây là lần đầu tiên gia đình bà được nhận quà hỗ trợ nơi đất khách.

"Phần quà có gạo, mì, bánh mứt và cả nước ngọt. Vợ chồng tôi chỉ cần như thế là đủ ăn Tết rồi", bà Vân phấn khởi nói.

Diệp Phan