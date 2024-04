'Confession' có giúp giảm bạo lực học đường?

Những bài đăng confession ẩn danh có thể giúp học sinh giải tỏa tâm tư, bức xúc?

Gần đây liên tục những vụ bạo lực học đường đã khiến cho mọi người không khỏi lo lắng. Có thể nhận thấy tính chất của các vụ bạo lực học đường đang ngày càng "manh động hóa" với tần suất dày hơn và không giới hạn ở địa phương nào. Phải chăng, bạo lực học cũng giống như hiện tượng khắc nghiệt của tự nhiên: đến mùa lại lên?

Lâu nay, người ta thường cho rằng bạo lực học đường nảy sinh là do mạng xã hội, do phụ huynh lơ là, do trẻ nghiện game...

Theo tôi, những nguyên nhân đó đúng nhưng chưa sâu sát. Có thể thấy hầu hết các vụ bạo lực học đường khi đã xuất hiện trên truyền thông thì hẳn nhiên nó đã diễn ra từ trước đó khá lâu. Điều này cho thấy việc nắm bắt tình hình của nhà trường là chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, môi trường học đường hiện nay dường như đang thiếu đi những mối tương tác bền chặt giữa các bạn học sinh với nhau, giữa thầy cô với học sinh; thiếu đi những hoạt động mang tính tập thể nhằm tạo môi trường cho các em tương tác, chung sức cùng nhau.

Ở một khía cạnh khác ta thấy trong môi trường học đường một số học sinh vẫn còn tin rằng "nắm đấm sẽ giải quyết tất cả", "tung clip sẽ mang đến quyền lực cho mình" thì tất yếu bạo lực sẽ là điều mà các em nghĩ tới và lựa chọn.

Bác sĩ tâm lý người Áo - Alfred Alder từng nói rằng: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ". Với thực tế như hiện nay, hơn bao giờ hết, những người đang trong môi trường học đường cần chung một hướng nhìn và cần nhiều giải pháp tự thân hơn.

Cụ thể, qua rất nhiều kênh có sẵn, ban giám hiệu, tổ chức đoàn thể trong trường học cần phải có sự sàng lọc và đánh giá xem những nhóm học sinh nào, thời điểm nào, lớp nào, ở địa phương nào tiềm ẩn khả năng gây ra những rắc rối. Bởi có những em học sinh rất dễ nổi loạn vào thời điểm ba mẹ thiếu quan tâm; có những em rất hung hăng khi bạn cùng làng, xóm học chung trường rất "hổ báo"; có những em lại thích bắt chước bạo lực giống phim ảnh.

Đặc biệt với xu hướng hiện nay, nhà trường thậm chí là các đoàn thể của học sinh cần chủ động tạo lập trang mạng xã hội (Confession) cho phép học sinh gửi tin nhắn ẩn danh và đăng tải các bài viết giấu tên nhằm chia sẻ những tâm tư, bức xúc và đưa ra lời cầu cứu mà không sợ bị soi mói hay trả thù... Đây là cách làm vừa giúp học sinh cảm thấy được quan tâm, được lắng nghe lại vừa giúp nhà trường nắm bắt thông tin phản ảnh kịp thời.

Trước đây, bây giờ và có thể sẽ là ngày mai nữa, bạo lực học đường luôn là một vấn nạn nhức nhối nếu chúng ta không loại bỏ nó sớm nhất có thể. Hãy chung tay tạo dựng cho mỗi học sinh ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa: nơi đó các em có đủ kháng thể tinh thần, nơi đó tâm tư nguyện vọng của các em được lắng nghe; niềm tin và sự gắn kết sâu bền của các em được xây đắp. Bởi chỉ một câu nói nặng lời cũng tựa như một vết đinh đóng vào gỗ, dù có rút đinh ra thì vết hằn vẫn còn đó.

Lâm An

