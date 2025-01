'Conclave' và 'Emilia Pérez' dẫn đầu đề cử BAFTA

Anh"Conclave" của Edward Berger cạnh tranh 12 hạng mục, còn phim Selena Gomez đóng theo sau với 11 đề cử BAFTA 2025.

Theo công bố của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh hôm 15/1, Conclave được đề cử ở các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc (Edward Berger) và Nam chính xuất sắc (cho Ralph Fiennes).

Trailer 'Conclave' Trailer "Conclave". Video: Focus Features

Tác phẩm hiện được đánh giá là ứng viên tiềm năng của mùa giải năm nay. Phim lấy chủ đề tôn giáo, dựa trên tiểu thuyết cùng tên ra mắt năm 2016 của tác giả Robert Harris, kể về Hồng y Thomas Lawrence (Ralph Fiennes) tổ chức một mật nghị hồng y để bầu giáo hoàng tiếp theo sau khi giáo hoàng hiện tại qua đời vì lên cơn đau tim. Ông điều tra những bí mật và vụ bê bối về từng ứng cử viên.

Michael Phillips của tờ Chicago Tribune nhận xét dự án mang đến nhiều chi tiết hấp dẫn về tham vọng và sự lừa dối. Diễn xuất của dàn ngôi sao Ralph Fiennes, Stanley Tucci hay John Lithgow lẫn kỹ thuật ghi hình được nhận xét tích cực.

Ralph Fiennes (thứ hai từ phải qua) và các diễn viên "Conclave". Ảnh: Peacock

Cạnh tranh với Fiennes ở hạng mục nam diễn viên chính là Hugh Grant (phim Heretic), Adrien Brody (The Brutalist), Colman Domingo (Sing Sing), Timothée Chalamet (A Complete Unknown) và Sebastian Stan (The Apprentice).

Năm 2023, bộ phim chính kịch về Thế chiến I của đạo diễn Edward Berger, All Quiet on the Western Front, thắng bảy trong tổng số 14 đề cử.

>>> Đề cử giải BAFTA 2025

Theo Hollywood Reporter, giải BAFTA 2025 đa dạng thể loại phim nhất từ trước đến nay khi có sự góp mặt của phim kinh dị Heretic và The Substance, các phim nhạc kịch hoặc lấy cảm hứng từ âm nhạc như Wicked và A Complete Unknown, thể loại sử thi (Blitz của Steve McQueen) và hành động kinh phí lớn như Dune: Part Two và Gladiator II.

Xếp sau phim của Berger là Emilia Pérez do Jacques Audiard đạo diễn. Tác phẩm kể về quá trình trùm ma túy người Mexico tên Manitas (Sofia Gascón) được luật sư giúp đỡ chạy trốn khỏi rắc rối từ thế giới ngầm và chuyển giới để sống thật với bản thân. Tạp chí Sight and Sound và TIME xếp phim vào danh sách những tác phẩm hay nhất năm, cho rằng dự án cân bằng các chi tiết hài hước và kịch tính. Ở Liên hoan phim Cannes 2024, Emilia Pérez giành Giải thưởng của Ban giám khảo, bốn diễn viên nữ giành giải Nữ chính xuất sắc.

Tạo hình nhân vật Jessi của Selena Gomez trong phim. Ảnh: Pathé

Trong 11 đề cử có giải Phim hay nhất và Nữ chính xuất sắc cho Sofia Gascón. Cô sẽ tranh giải cùng Cynthia Erivo (Wicked), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance) và Saoirse Ronan (The Outrun).

Nhiều nghệ sĩ lần đầu nhận đề cử gồm Demi Moore (The Substance), Cynthia Erivo (Wicked), Jeremy Strong (The Apprentice), Ariana Grande (Wicked) và Selena Gomez (Emilia Pérez). Trong khi đó, những gương mặt quen thuộc của BAFTA như Saoirse Ronan (The Outrun), Hugh Grant (Heretic) và Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl) tiếp tục góp mặt năm nay.

The Brutalist của Brady Corbet được nêu tên ở chín hạng mục, tiếp theo là Anora, Dune: Part Two và Wicked cùng nhận bảy đề cử, nhưng Wicked không nằm trong danh sách Phim xuất sắc.

Giới chuyên môn nhận định điều gây ngạc nhiên là Denzel Washington không có mặt trong danh sách. Sự vắng mặt của Nicole Kidman với vai diễn trong Babygirl cũng khiến nhiều người bất ngờ.

BAFTA(The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Lễ trao giải lần thứ 78 tổ chức vào ngày 16/2 tại Royal Festival Hall, London (Anh). Tài tử người Scotland David Tennant - nổi tiếng với series Doctor Who - tiếp tục dẫn chương trình. Năm ngoái, Oppenheimer của Christopher Nolan là phim xuất sắc BAFTA lần thứ 77.

Quế Chi (theo Variety)