Mẫu concept thể hiện ngôn ngữ thiết kế mới của Audi và là bản xem trước của mẫu xe sắp ra mắt.

Hãng xe Đức Audi hé lộ mẫu xe thể thao hai chỗ mới, lấy cảm hứng từ TT với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới - đây cũng là thiết kế mới trong tương lai của hãng. Concept C giới thiệu trước thềm triển lãm IAA Mobility 2025 tại Đức.

Với vẻ ngoài táo bạo và tối giản, mẫu xe ý tưởng Concept C mang tinh thần của mẫu xe đua huyền thoại Auto Union Type C và sở hữu khuôn mặt thương hiệu Audi mới. Đây là một sự thay đổi mang tính đột phá khi lưới tản nhiệt hình chữ nhật theo chiều dọc.

Lưới tản nhiệt bao quanh bởi các điểm nhấn góc cạnh, dẫn luồng khí vào các tấm chắn gió dọc. Chúng kết hợp với đèn pha với bốn bóng thanh mảnh, được kỳ vọng trở thành dấu ấn thiết kế, định hình bản sắc nhận diện của Audi cả ngày lẫn đêm.

Thiết kế bắt mắt tiếp tục thể hiện ở đuôi xe với kính chắn gió sắc nét và thân xe thanh gọn. Trong khi phần thân thiết kế liền mạch, đường nét gãy gọn và tô điểm với đường gân nổi chạy dọc toàn bộ chiều dài xe.

Mẫu concept trang bị bộ vành thiết kế khí động học 21 inch, ốp sườn thể thao. Mui cứng có thể thu vào. Đây là lần đầu tiên, Audi sử dụng mui cứng trên một chiếc roadster, hứa hẹn mang đến lợi ích của một xe mui trần, hay phong cách và an toàn của một chiếc coupe.

Concept C - tương lai thiết kế mới của Audi Concept C đóng/mở mui cứng. Video: Audi

Mui cứng chia thành hai phần riêng biệt với kiểu đóng/mở giống Porsche 911 Targa. Đuôi xe khá đơn giản, đi kèm bộ khuếch tán rộng, cụm đèn hậu bốn thành phần. Concept C không có cửa kính sau mà thay bằng camera.

Kích thước Concept C gần giống Audi R8 hơn là TT. Mẫu concept có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.521 x 1.981 x 1.278 mm và chiều dài cơ sở 2.568 mm. Trọng lượng 1.700 kg, tương đương R8 Spyder.

Nội thất Concept mang phong cách tối giản mà Audi mô tả là "công nghệ e dè" (shy tech). Xe trang bị màn hình cảm ứng giải trí 10,4 inch và có thể gập gọn vào bảng điều khiển. Các nút điều khiển làm bằng nhôm. Logo trên vô-lăng chế tác bằng kim loại. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng. Hệ thống điều hòa điều khiển kỹ thuật số. Audi từ bỏ chất liệu da để chuyển sang bọc vải.

Theo kế hoạch, bản sản xuất của Audi Concept C sẽ sản xuất tại nhà máy Bollinger Hofe và dự kiến ra mắt trong năm 2027.

Triển lãm IAA Mobility 2025 diễn ra tại Đức từ ngày 8-14/9.

Minh Vũ