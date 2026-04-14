'Conan 29' lập kỷ lục hút fan

Hoạt hình "Conan 29" thu 21,91 triệu USD trong ba ngày, là phần ăn khách nhất series phim đề tài trinh thám.

Teaser 'Conan 29' Trailer "Detective Conan: Fallen Angel of the Highway". Video: TMS Entertainment

Phần phim mới kể câu chuyện khi đến lễ hội ở Yokohama, Conan và những người bạn chứng kiến màn ra mắt một mẫu xe motor cảnh sát mới với công nghệ tiên tiến mang tên Angel. Cùng lúc, một chiếc motor đen có hành tung bí ẩn, với thiết kế giống hệt Angle, liên tục né tránh cảnh sát. Phần phim là những cuộc rượt đuổi gay cấn nhằm tìm ra kẻ đứng sau chiếc motor này. Takahiro Hasui là đạo diễn, Takahiro Okura viết kịch bản và Yugo Kanno đảm nhiệm phần âm nhạc.

Theo Crunchyroll - chuyên trang về truyện tranh và phim Nhật Bản, Detective Conan: Fallen Angel of the Highway bán ra 2,31 triệu vé, thu về 3,5 tỷ yen (21,91 triệu USD) trong tuần mở màn.

Chỉ riêng ngày đầu ra mắt hôm 10/4, phim thu 1,13 tỷ yen (7,06 triệu USD) với 739.000 vé bán ra, cao hơn 7% so với phần phim năm 2025 - Detective Conan: One-eyed Flashback. Phần này đạt 1,05 tỷ yen với 690.000 vé trong ngày đầu và sau đó thu tổng cộng 14,74 tỷ yen trong thời gian chiếu rạp tại Nhật, đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé nước này.

Detective Conan: Fallen Angel of the Highway cũng đứng thứ ba trong danh sách các phim có tuần mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh Nhật, chỉ sau Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I với 5,52 tỷ yên (37,42 triệu USD) hồi tháng 7/2025 và Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train với 4,62 tỷ yen (43,8 triệu USD), tháng 10/2020.

Hình ảnh trong "Conan 29". Ảnh: TMS Entertainment

Ra mắt lần đầu năm 1997, loạt phim điện ảnh về thám tử bị teo nhỏ duy trì tần suất mỗi năm một phần, trở thành thương hiệu hoạt hình lâu năm, tạo sức hút qua ba thập niên.

Bản truyện tranh Conan xuất bản tập một năm 1994, tác giả chưa công bố phần kết. Trên NHK năm ngoái, họa sĩ Gosho Aoyama nói từng nghĩ đến việc phát hành phần cuối nhưng bỏ ý định vì thấy còn nhiều độc giả đón đọc chương mới. Ông chỉ gác bút khi cảm thấy sự vất vả, mệt mỏi nhiều hơn vui vẻ. Nghệ sĩ nói: "Hiện tại, niềm vui lấn át cảm giác đau khổ. Tôi muốn làm việc đến khi lìa đời".

Thanh Thanh (theo Crunchyroll)