Con trai út nhà Jolie gây chú ý với mái tóc nhuộm

Knox Jolie-Pitt - 17 tuổi, con út của Angelina Jolie và Brat Pitt - để tóc pixie nhuộm sáng, gợi nhớ hình tượng của mẹ ở thập niên 1990.

Theo Page Six, Knox xuất hiện với kiểu tóc mới khi đi mua đồ cùng bạn bè tại cửa hàng Lazy Acres Market ở Los Felix, California, Mỹ, hôm 15/11. Anh mặc hoodie phối cùng quần jeans thêu hoa. Trước đây, Knox chỉ để tóc ngắn màu nâu sáng tự nhiên, hoặc cạo trọc.

Knox Jolie-Pitt trên phố Los Felix cuối tuần qua. Ảnh: Backgrid

Trang tin nhận xét diện mạo mới của Knox Jolie-Pitt gợi liên tưởng đến mái tóc tém của minh tinh Angelina Jolie trong phim Playing by Heart (1998). Gần đây, anh không phải người duy nhất trong nhà thay đổi phong cách. Tháng 9, chị của Knox - Shiloh, 19 tuổi - thu hút nhiều quan tâm khi xuống phố cùng bộ tóc nhuộm bạch kim, xỏ khuyên. Năm 2023, Shiloh gây chú ý với tóc húi cua, nhuộm hồng.

Tạo hình của Angelina Jolie trong phim "Playing by Heart". Ảnh: IMDb

Knox sinh năm 2008 tại thành phố Nice (Pháp), có em gái sinh đôi tên Vivienne. Tên đầy đủ của anh là Knox Léon Jolie-Pitt, trong đó "Knox" được đặt theo tên ông nội của Brad Pitt - Hal Knox Hillhouse, theo Hello Magazine. Anh là một trong ba con ruột của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cặp sao còn có ba con nuôi gồm Maddox, 24 tuổi, Pax Thiên, 21 tuổi, và Zahara, 20 tuổi.

Tài tử Brad Pitt và con trai út tham gia giải đua xe mô tô British Grand Prix tại Anh năm 2015. Ảnh: WireImage

Khi bố mẹ ly hôn năm 2016, Knox sống cùng Angelina Jolie và các anh chị tại Los Angeles. Tương tự những thành viên khác, cậu út nhà Jolie sống kín tiếng, thi thoảng dự sự kiện cùng mẹ. Một số khán giả nhận xét Knox giống bố hồi còn trẻ với nét điển trai và chiều cao khoảng 1,8 m.

Hiện anh là người duy nhất trong nhà chưa bày tỏ lập trường về cuộc ly hôn ồn ào của bố mẹ, trong khi năm anh chị em còn lại công khai bỏ họ "Pitt" hoặc từng chỉ trích bố.

Knox-Jolie Pitt đấu võ Muay Thai Knox trong cuộc thi đấu võ Muay Thái tháng 7. Video: TMZ

Phương Thảo (theo Page Six)