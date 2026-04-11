Con trai út Michael Jackson hiếm hoi đi thảm đỏ

ĐứcBigi - con út của danh ca Michael Jackson - gây chú ý khi dự buổi ra mắt phim tiểu sử về cha cùng anh trai và họ hàng.

Theo People, buổi quảng bá dự án về "ông hoàng nhạc pop" - Michael - diễn ra tại Berlin ngày 10/4. Bigi, 24 tuổi, và anh trai Prince Jackson, 29 tuổi, xuất hiện trên thảm đỏ cùng ba người chú và ba anh em họ bao gồm Jaafar Jackson - người đóng vai Michael Jackson trong phim.

Trang tin nhận xét trang phục của hai anh em gợi nhớ phong cách thời trang của Michael Jackson. Cả hai mặc vest có hình vương miện phối cùng dải băng tay màu đỏ để tưởng nhớ ông. Sinh thời, ca sĩ thường đeo món đồ này. Tại sự kiện, hai con trai của ông có một số biến tấu, chẳng hạn phụ kiện của Bigi in thêm họa tiết mô phỏng điệu nhảy nổi tiếng của Michael Jackson.

Bigi (trái) và anh trai cùng cha khác mẹ - Prince - trên thảm đỏ ngày 10/4. Ảnh: Reuters

Lần hiếm hoi Bigi tham dự sự kiện lớn. Dịp gần nhất anh lộ diện trước công chúng là tại buổi diễn đầu tiên của vở nhạc kịch MJ: The Musical ở nhà hát Prince Edward, London, tháng 3/2024. Khi ấy, anh đến cùng anh trai và chị gái -Paris Jackson. Vở kịch đánh dấu lần đầu ba người con của Michael Jackson công khai xuất hiện kể từ buổi lễ tưởng nhớ ông ở Los Angeles năm 2012.

Bigi Jackson sinh năm 2002 bằng biện pháp mang thai hộ, tên thật là Prince Michael Jackson II. "Ông hoàng nhạc pop" đặt tên con út là Blanket (cái chăn) mang ý nghĩa phước lành, thể hiện tình thương và sự quan tâm. Năm 2015, Blanket đổi biệt danh thành Bigi. Nhiều hãng tin cho biết con trai cố nghệ sĩ từng bị bạn bè bắt nạt vì tên cũ.

So với hai anh chị, Bigi có cuộc sống lặng lẽ hơn. Theo People, anh đang theo đuổi lĩnh vực phim ảnh, từng thắng hạng mục Best Drama tại liên hoan phim Santa Monica 2024 cho bộ phim đầu tay, Rochelles. Ngoài ra, anh quan tâm vấn đề biến đổi khí hậu và bảo tồn di sản của cha. Trong cuộc phỏng vấn với Good Morning Britain năm 2021, anh từng thảo luận về các hoạt động thiện nguyện của Michael Jackson và sức ảnh hưởng của ông đến các con. Năm 2024, Bigi gây chú ý vì đã đệ đơn kiện bà nội Katherine, yêu cầu bà không dùng tài sản của cha để trả các án phí liên quan đến bản quyền nhạc của ông.

Phim tiểu sử Michael do đạo diễn Antoine Fuqua đạo diễn, kể về cuộc đời nhiều ồn ào của nghệ sĩ. Êkíp cho biết tập trung tái hiện những màn biểu diễn mang tính biểu tượng để thể hiện con đường biến ông thành một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời. Tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 24/4.

Cũng tại buổi quảng bá ở Berlin, sự kiện gây chú ý do vắng mặt một số thành viên quan trọng của nhà Jackson như Paris - con gái 28 tuổi của danh ca. Trên Instagram Story hồi tháng 8/2025, cô chỉ trích bộ phim "tô hồng" cuộc đời của cha. Hiện cô vướng vào một vụ kiện với những người quản lý di sản Michael Jackson.

Hai chị em gái của Michael Jackson là ca sĩ La Toya Jackson và Janet Jackson cũng không có mặt. Nguồn tin của Page Six cho biết Janet có cuộc tranh cãi căng thẳng với anh trai Jermaine - bố của Jaafar Jackson - trong buổi chiếu phim trước cho gia đình hồi tháng 3. Vài người chứng kiến cho biết bà "nhận xét tiêu cực hầu hết cảnh quay".

Phương Thảo (theo People, Page Six)