Phim tiểu sử hé lộ tạo hình Michael Jackson

Phim "Michael" tái hiện hình ảnh huyền thoại nhạc pop từ thời trẻ đến lúc nổi tiếng toàn cầu, với cháu trai Jaafar Jackson đóng vai chính.

Trong đoạn giới thiệu phát hành hôm 6/11, Jaafar Jackson hóa thân nhân vật ở nhiều giai đoạn trong sự nghiệp. Diễn viên xuất hiện với mái tóc xoăn, vũ đạo đặc trưng của "ông hoàng nhạc pop". Nhiều phân đoạn cho thấy quá trình của Michael Jackson từ cậu bé tài năng trong nhóm The Jackson 5 đến những màn trình diễn đỉnh cao như Thriller, Wanna Be Startin' Somethin'.

Trailer phim 'Michael' về Michael Jackson Trailer phim "Michael", ra rạp toàn cầu ngày 24/4/2026. Video: Lionsgate

Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả cho rằng Jaafar là "bản sao" của Michael, gợi giai đoạn hoàng kim của ca sĩ vào thập niên 1980. Một người dùng bình luận: "Giọng nói của cậu ấy giống Michael đến bất ngờ". Người khác viết: "Đây là bộ phim đáng chờ đợi trong năm 2026. Tôi đang háo hức xem Jaafar thể hiện tài năng của người chú".

Phim do đạo diễn Antoine Fuqua thực hiện, kể về cuộc đời nhiều ồn ào của nghệ sĩ. Êkíp cho biết tập trung tái hiện nhiều màn biểu diễn mang tính biểu tượng để thể hiện con đường biến ông thành một trong những nghệ sĩ giải trí, biểu diễn vĩ đại nhất mọi thời.

Jaafar Jackson là con trai Jermaine Jackson - anh trai Michael. Katherine - mẹ của ca sĩ - cho biết: "Jaafar là hiện thân con trai tôi. Thật tuyệt vời khi thấy cháu tiếp nối truyền thống gia đình trong ngành giải trí và biểu diễn".

Tạo hình của Jaafar Jackson trong phim "Michael". Ảnh: Lionsgate

Bên cạnh Jaafar Jackson, phim có dàn diễn viên gồm Miles Teller (vai luật sư John Branca), Colman Domingo (cha Joe Jackson), Nia Long (mẹ Katherine Jackson), Jessica Sula (chị LaToya Jackson), Larenz Tate (nhà sản xuất Motown Berry Gordy), Laura Harrier (nhà sản xuất Suzanne de Passe) và Kat Graham (Diana Ross).

Michael Jackson (1958-2009) sinh ra trong gia đình có mười anh chị em. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 11 tuổi khi tham gia ban nhạc The Jackson 5 và bắt đầu hoạt động độc lập vào năm 1987. Tháng 11/1982, Jackson ra mắt Thriller - album được tổ chức kỷ lục Guinness công nhận bán chạy nhất mọi thời.

Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ giành 13 cúp Grammy và sáu giải Billboard. Ông cũng nhận giải AMAs cho Nghệ sĩ của thế kỷ và giải Bambi tôn vinh Nghệ sĩ Pop của thiên niên kỷ. Ngày 25/6/2009, ông qua đời tại trang trại Neverland thuộc California (Mỹ) do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp.

Cát Tiên (theo Variety)