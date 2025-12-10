Con trai Trọng Tấn giành giải nhì 'Tiếng hát Hà Nội'

Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - đoạt giải nhì phong cách thính phòng cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" trong chung kết tối 9/12.

Con trai Trọng Tấn hát 'Truyền thuyết Hồ Gươm'

Trong đêm thi ở Nhà hát Hồ Gươm, thí sinh thể hiện hai ca khúc - Truyền thuyết Hồ Gươm (nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng) và Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương). Anh được ban giám khảo đánh giá thể hiện mượt mà, cảm xúc hai nhạc phẩm khó. Kết quả, Tấn Đạt về nhì cuộc thi ở hạng mục thính phòng. Theo hội đồng chấm thi, các thí sinh đoạt giải đều ngang sức ngang tài, không chênh lệch nhiều. Người về nhất là Nguyễn Phương Anh với ca khúc Giấc mơ hồi hương (nhạc sĩ Vũ Thành).

Con trai Trọng Tấn hát 'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ'

Là khán giả cổ vũ con trai, ca sĩ Trọng Tấn cho biết hồi hộp hơn cả những lần mình đi thi hoặc đứng trên sân khấu. Tấn Đạt giấu gia đình đăng ký tham gia, khi vào chung khảo mới nói cho bố mẹ.

Tấn Đạt cho biết: "Bố động viên khi thấy tôi tham gia sân chơi âm nhạc này. Bố nói đây là cuộc thi chất lượng, nhiều nghệ sĩ trẻ đã thành danh ở Hà Nội và khắp cả nước".

Tấn Đạt tại cuộc thi. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Thí sinh 21 tuổi, là sinh viên khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh được tiếp xúc âm nhạc từ sớm, học các loại nhạc cụ và nghe nhiều thể loại khác nhau. Năm 2021, ở tuổi 16, Tấn Đạt lần đầu đứng chung sân khấu với bố trong chương trình Con đường âm nhạc. Ở nhà, anh thường được bố dạy hát. Nhiều khán giả nhận xét giọng hát, cách xử lý ca khúc của Tấn Đạt có nét giống bố.

Nguyễn Phương Anh - giải nhất 'Tiếng hát Hà Nội' 2025

Trong chung kết, các thí sinh thể hiện nhiều tiết mục đặc sắc. Giải đặc biệt được trao cho Đào Lê Phương Chi, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thí sinh Hải Anh đoạt giải nhất dòng nhạc nhẹ. Một trong những gương mặt được khán giả cổ vũ nhiều nhất là Nguyễn Hoàng Duy, đoạt giải Thí sinh hát về Hà Nội hay nhất. Năm nay, ban tổ chức nhận thí sinh nước ngoài. Mao Jie Le (người Trung Quốc) đoạt giải Cảm hứng Hà Nội khi hát Còn gì đẹp hơn (nhạc sĩ Nguyễn Hùng).

Hải Anh - giải nhất dòng nhạc nhẹ 'Tiếng hát Hà Nội' 2025

Ban giám khảo và các cố vấn chuyên môn gồm Nghệ sĩ Nhân dân Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội (trưởng ban), nghệ sĩ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ Hà Thủy, Mai Hoa, Thanh Lam, Tấn Minh, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Phương Chi - giải đặc biệt Tiếng hát Hà Nội 2025

Tiếng hát Hà Nội (tên cũ là Tiếng hát truyền hình Hà Nội) ra đời năm 1994, do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức. Cuộc thi từng chắp cánh cho tên tuổi nhiều ca sĩ như Mai Hoa, Anh Thơ, Hồng Hạnh, Phương Anh, Minh Thu, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Hoàng Quyên. Năm ngoái, Nguyễn Mộc An, 23 tuổi, giành giải cao nhất.

Nguyễn Hoàng Duy tại 'Tiếng hát Hà Nội'

Kết quả cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 Giải đặc biệt: Đào Lê Phương Chi Giải xếp hạng theo phong cách Thính phòng Giải nhất: Nguyễn Phương Anh

Giải nhì: Võ Tấn Đạt, Phạm Hồng Ánh

Giải ba: Hoàng Văn Hiệp Nhạc nhẹ Giải nhất: Nguyễn Thụy Hải Anh

Giải nhì: Nguyễn Văn Việt Cường

Giải ba: Nguyễn Lê Duy Anh Dân gian Giải nhất: Không có

Giải nhì: Nguyễn Gia Linh, Võ Thị Duyên

Giải ba: Hoàng Khánh Ly Thí sinh thể hiện ca khúc về Hà Nội hay nhất: Nguyễn Hoàng Duy Thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất: Lại Hữu Duy Anh Thí sinh triển vọng: Trần Anh Thư Cảm hứng Hà Nội: Elena Yugay, Mao Jia Le

Hà Thu