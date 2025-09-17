Con trai Thái Hòa lần đầu đóng phim

Thiên Minh - con trai 21 tuổi của diễn viên Thái Hòa - chạm ngõ điện ảnh trong "Tử chiến trên không", phim về không tặc.

Ở buổi ra mắt tối 16/9 tại TP HCM, vai diễn của Thiên Minh (tên thân mật là Bom) gây bất ngờ do không được êkíp giới thiệu trước đó. Anh đóng cảnh vệ hàng không, xuất hiện ở một số phân cảnh đầu phim. Dù thời lượng ngắn, nhân vật để lại ấn tượng với diễn xuất tự nhiên, hành động dũng cảm khi đối đầu nhóm không tặc, nỗ lực giải nguy cho hành khách.

Tạo hình của Thiên Minh - con trai diễn viên Thái Hòa - trong phim "Tử chiến trên không". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Thái Hòa xúc động khi con lần đầu đóng phim, dù cả hai không có phân đoạn tương tác chung. Anh cho biết: "Tôi không góp ý gì với Bom vì muốn để con tự lập, còn chuyện diễn xuất đã có đạo diễn lo".

Vai diễn đến với Thiên Minh một cách tình cờ vì anh không đi casting. Một lần, trên phim trường, Thái Hòa khoe với các bạn diễn như Thanh Sơn, Kaity bức ảnh của con. Đạo diễn Hàm Trần tình cờ đi ngang thấy và khen ngoại hình Thiên Minh. Con trai Thái Hòa cao 1,8 m, có thể hình khỏe khoắn, cơ bắp nhờ chăm chỉ tập gym.

Lúc ấy, êkíp cần một diễn viên to cao để đóng vai cảnh vệ, đánh nhau với một tên cướp (Gi A Nguyễn). Đạo diễn chọn Thiên Minh và anh trải qua một số buổi tập dượt với cascadeur. Trên trường quay, Hàm Trần nhận xét anh học hỏi, tiếp thu nhanh.

Thái Hòa kể cơ duyên con trai có vai đầu đời Thái Hòa kể cơ duyên con trai có vai đầu đời. Video: Mai Nhật

Thiên Minh là con trai của diễn viên Thái Hòa và Cát Phượng. Sau khi hai nghệ sĩ chia tay, anh chủ yếu sống cùng mẹ. Anh theo học ngành công nghệ thông tin song vẫn muốn theo đuổi sở thích đóng phim. Sau vai đầu tay, nhiều nhà sản xuất ngỏ ý mời Thiên Minh tham gia một số phim. "Tôi khuyên con nếu xem đây là cơ hội, phải cố gắng học hỏi. Hiện con đã đi học diễn xuất với đạo diễn Kathy Uyên", Thái Hòa nói.

Thiên Minh ngày bé bên mẹ - diễn viên Cát Phượng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thái Hòa, 51 tuổi, sinh tại TP HCM, vào nghề từ những năm 1990. Những năm 2000, anh thành công trên sân khấu hài, như chương trình Gala Cười 2003. Anh tham gia nhiều phim ăn khách Để Mai tính, Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ. Năm 2020, diễn viên đóng Tiệc trăng máu của đạo diễn Quang Dũng - tác phẩm vào top năm doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời khi đó (175 tỷ đồng). Tháng 4, anh đóng vai Bảy Theo - đội trưởng du kích Củ Chi trong phim Địa đạo (Bùi Thạc Chuyên).

Trong Tử chiến trên không, Thái Hòa đóng chính với vai Long - một trong những kẻ chủ mưu cướp máy bay. Nội dung tác phẩm xoay quanh cuộc tấn công của nhóm không tặc do Long cùng đồng bọn gồm Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn). Để cướp một máy bay dân dụng, chúng khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn nhằm tẩu thoát ra nước ngoài. Một tổ bay gần 10 người - gồm hai tiếp viên (Kaity Nguyễn và Trâm Anh đóng) - phải chống cự nhóm tội phạm, đảm bảo an toàn cho hành khách suốt chuyến bay.

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Trailer "Tử chiến trên không" - ra rạp từ ngày 19/9. Video: Đoàn phim cung cấp





Tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất, lấy cảm hứng từ sự việc chiếc DC4 của Hàng không dân dụng Việt Nam số hiệu 501, cất cánh từ sân bay Đà Nẵng đến TP HCM bị nhóm không tặc tấn công năm 1978.

Đại diện êkíp cho biết đề tài không tặc mới mẻ, hấp dẫn song cũng là thử thách lớn với đoàn phim. Họ đặt tiêu chí đưa người xem trở lại giai đoạn sau năm 1975, thiết bị an ninh còn thô sơ, các chuyến bay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Êkíp phục dựng nội thất máy bay để tái hiện không khí xưa, từ bảng điều khiển, ghế ngồi, cabin đến tông màu phim.

Mai Nhật